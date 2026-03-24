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बिछीवाड़ा थाने के बाहर MLA गणेश घोगरा का महापड़ाव, एक्शन की मांग तेज, जानें पूरा मामला

Rajasthan Police Controversy: डूंगरपुर जिले में पुलिस और जनप्रतिनिधि के बीच ठन गई है. डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा एक युवक के साथ हुई कथित पुलिस मारपीट के विरोध में कल दोपहर से ही बिछीवाड़ा थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 24, 2026, 01:02 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 01:02 PM IST

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बिछीवाड़ा थाने के बाहर MLA गणेश घोगरा का महापड़ाव, एक्शन की मांग तेज, जानें पूरा मामला

Rajasthan Police Controversy: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस और जनप्रतिनिधि के बीच ठन गई है. डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा एक युवक के साथ हुई कथित पुलिस मारपीट के विरोध में कल दोपहर से ही बिछीवाड़ा थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं. विधायक ने पूरी रात थाने के बाहर समर्थकों के साथ खुले आसमान के नीचे गुजारी.

मामले के अनुसार, बिछीवाड़ा पुलिस पर एक स्थानीय आदिवासी युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है. घटना से आक्रोशित विधायक गणेश घोगरा, पीड़ित युवक, उसके परिजनों और सैकड़ों समर्थकों के साथ कल दोपहर बिछीवाड़ा थाने पहुंचे और वहीं पड़ाव डाल दिया.

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विधायक ने अपने समर्थकों के साथ थाने के बाहर ही पूरी रात खुले आसमान के नीचे गुजारी. विधायक गणेश घोगरा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं विधायक गणेश घोगरा ने डूंगरपुर पुलिस प्रशासन पर तीखे हमले बोले हैं. उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं.


विधायक का कहना है कि पुलिस आदिवासियों को बेवजह परेशान कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि निर्दोष लोगों को डराया-धमकाया जा रहा है और उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है. विधायक ने साफ किया कि जब तक मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर गाज नहीं गिरती, वे हटने वाले नहीं हैं.

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