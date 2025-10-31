Zee Rajasthan
डूंगरपुर में 100 से ज्यादा निजी ट्रैवल्स का संचालन बंद, अहमदाबाद-मुंबई-जयपुर-जोधपुर के रूट ठप

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर से मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, जयपुर और जोधपुर को चलने वाली निजी ट्रैवल्स का संचालन आज शुक्रवार से बंद हो गया है. इन जगहों पर आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 31, 2025, 03:30 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 03:30 PM IST

डूंगरपुर में 100 से ज्यादा निजी ट्रैवल्स का संचालन बंद, अहमदाबाद-मुंबई-जयपुर-जोधपुर के रूट ठप

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर से मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, जयपुर और जोधपुर को चलने वाली निजी ट्रैवल्स का संचालन आज शुक्रवार से बंद हो गया है. इन जगहों पर आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है. ट्रैवल्स संचालकों ने पहले से बुकिंग भी कैंसिल करना शुरू कर दिया है.

ऐसे में दीपावली के बाद अपने कामकाज के लिए निकलने वाले लोगों को जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा. डूंगरपुर जिले में निजी ट्रैवल्स एसोसिएशन के वल्लभराम पाटीदार, अनिल जैन ने बताया कि जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद से परिवहन विभाग की ओर से बेवजह निजी ट्रैवल्स संचालकों को परेशान किया जा रहा है.

एसी और नॉन एसी बसों में छोटी मोटी तकनीकी खामी बताकर भारी जुर्माना या फिर गाड़ी सीज की कार्रवाई की जा रही है. इसे लेकर संगठन की ओर से प्रदेश स्तर पर वार्ता भी की गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई रियायत या समय की छूट नहीं दी गई है. इससे निजी ट्रैवल्स संचालकों ने प्रदेशभर में गाड़ियों का संचालन रोकने का निर्णय लिया है.

डूंगरपुर जिले में अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, इंदौर, जयपुर और जोधपुर समेत कई रूट पर चलने वाली सभी स्लीपर और नॉन स्लीपर बसों का संचालन भी रोक दिया है. जिलेभर में करीब 100 बसे ठप्प पड़ी हैं, जो गाड़ियां अभी रूट पर हैं उन्हें भी आने के बाद फिर से सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा.

निजी ट्रैवल्स बसों का संचालन रोकने से कामकाज के लिए आने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. वहीं जिन लोगों ने पहले से बुकिंग करवा ली थी, उनकी बुकिंग कैंसिल कर रिफंड किया जा रहा है.

