/डूंगरपुर में लगाए जाएंगे 28 लाख से ज्यादा पौधे, हर ब्लॉक में तैयार होंगे मॉडल ग्रीन सेंटर

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में हरियालों राजस्थान अभियान के तहत जिला प्रशासन व वन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है. अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में इस बार 28 लाख 78 हजार 259 पौधे लगाये जायेंगे. वहीं जिला प्रशासन इस बार अभियान में एक विशेष नवाचार करने जा रहा है. कलेक्टर की पहल पर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 10 बीघा भूमि पर एक ''मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र'' विकसित किया जाएगा. इन केंद्रों पर छायादार वृक्षों के साथ-साथ मुख्य रूप से फलदार पौधे लगाए जाएंगे, ताकि इसे देखकर स्थानीय किसान या संबंधित एजेंसियां फलदार खेती की ओर प्रेरित हों और उनकी आय में वृद्धि हो सके.

राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश को हरा भरा करने के उद्देश्य से हरियालो राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत डूंगरपुर जिले को इस वर्ष 28 लाख 78 हजार 259 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है. लक्ष्य मिलने के बाद से जिला प्रशासन व वन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. जिला कलेक्टर देशल दान ने बताया कि सरकार से मिले लक्ष्य के बाद सभी विभागों को भी पौधरोपण का लक्ष्य आवंटित कर दिया है.

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वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन विभाग की 20 नर्सरियों में पौधा तैयार कर ली गई है. वन विभाग के अलावा शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग जैसे बड़े विभागों को भी विशेष लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिन कार्यालयों और भवनों के पास सुरक्षित एवं फेंसिंग युक्त भूमि उपलब्ध है, उन्हें पौधरोपण के लिए प्राथमिकता दी जा रही है. इस अभियान में क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल छायादार और स्थानीय (लोकल) प्रजातियों के पौधों को रोपने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

किस विभाग को कितने लक्ष्य आवंटित

विभाग का नाम आवंटित लक्ष्य

वन विभाग 405500

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग 1412000

स्वायत्त शासन विभाग 47000

कृषि विभाग 25000

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड 1900

उद्यानिकी विभाग 50000

सार्वजनिक निर्माण विभाग 15000

नेशनल हाइवे 4500

जल संसाधन 34150

चिकित्सा विभाग 7020

शिक्षा विभाग 775200

खान एवं भू विज्ञान विभाग 25000

राजस्व विभाग 4886

आईसीडीएस 6836

उद्योग विभाग 5000

रिको 250

पुलिस व कारागार 15000

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 400

गृह रक्षा विभाग 500

परिवहन विभाग 4300

पशुपालन विभाग 3080

निदेशालय गोपालन 400

सहकारिता विभाग 12200

महिला अधिकारिता 7287

युवा मामले एवं खेल विभाग 4500

श्रम विभाग 1000

राजस्थान सडक विकास एवं निर्माण विभाग 1000

जलदाय विभाग 350

ऊर्जा विभाग 6000

आयुर्वेद विभाग 3000

योग 2878259

हर ब्लॉक में बनेगा ''मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र''

जिला प्रशासन इस बार अभियान में एक विशेष नवाचार करने जा रहा है. कलेक्टर के अनुसार, जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 10 बीघा भूमि पर एक ''मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र'' विकसित किया जाएगा. इन केंद्रों पर छायादार वृक्षों के साथ-साथ मुख्य रूप से फलदार पौधे लगाए जाएंगे. इसके पीछे का उद्देश्य एक उदाहरण तैयार करना है, ताकि भविष्य में इसे देखकर स्थानीय किसान या संबंधित एजेंसियां फलदार खेती की ओर प्रेरित हों और उनकी आय में वृद्धि हो सके.

इन मॉडल केंद्रों पर सिंचाई के लिए सोलर आधारित ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जो पानी की बचत के साथ-साथ बेहतर पौधों के विकास में मददगार साबित होगा. डूंगरपुर जिला प्रशासन का यह कदम केवल ''पौधे लगाने'' के कागजी दावों से आगे बढ़कर उन्हें ''बचाने और संवारने'' की एक गंभीर कोशिश नजर आता है.

अक्सर देखा जाता है कि पौधरोपण के बाद देखरेख और पानी के अभाव में पौधे दम तोड़ देते हैं, लेकिन महकमों को फेंसिंग युक्त सुरक्षित जमीन पर पौधे लगाने की प्राथमिकता देना और ब्लॉक स्तर पर सोलर ड्रिप सिस्टम से लैस ''मॉडल केंद्र'' बनाना इस अभियान को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगा. यदि यह नवाचार धरातल पर पूरी तरह सफल रहा, तो डूंगरपुर न केवल पर्यावरण के नक्शे पर हरा-भरा चमकेगा, बल्कि यहां का किसान भी पारंपरिक खेती से हटकर फलदार बागवानी की ओर बढ़ेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी.