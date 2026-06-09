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डूंगरपुर में लगाए जाएंगे 28 लाख से ज्यादा पौधे, हर ब्लॉक में तैयार होंगे मॉडल ग्रीन सेंटर

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में हरियालों राजस्थान अभियान के तहत जिला प्रशासन व वन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है. अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में इस बार 28 लाख 78 हजार 259 पौधे लगाये जायेंगे.

Edited byAman Singh
Published: Jun 09, 2026, 02:50 PM|Updated: Jun 09, 2026, 02:50 PM
डूंगरपुर में लगाए जाएंगे 28 लाख से ज्यादा पौधे, हर ब्लॉक में तैयार होंगे मॉडल ग्रीन सेंटर
Image Credit: Hariyalo Rajasthan

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में हरियालों राजस्थान अभियान के तहत जिला प्रशासन व वन विभाग अपनी तैयारियों में जुटा है. अभियान के तहत डूंगरपुर जिले में इस बार 28 लाख 78 हजार 259 पौधे लगाये जायेंगे. वहीं जिला प्रशासन इस बार अभियान में एक विशेष नवाचार करने जा रहा है. कलेक्टर की पहल पर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 10 बीघा भूमि पर एक ''मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र'' विकसित किया जाएगा. इन केंद्रों पर छायादार वृक्षों के साथ-साथ मुख्य रूप से फलदार पौधे लगाए जाएंगे, ताकि इसे देखकर स्थानीय किसान या संबंधित एजेंसियां फलदार खेती की ओर प्रेरित हों और उनकी आय में वृद्धि हो सके.

राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण व प्रदेश को हरा भरा करने के उद्देश्य से हरियालो राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत डूंगरपुर जिले को इस वर्ष 28 लाख 78 हजार 259 पौधे लगाने का लक्ष्य मिला है. लक्ष्य मिलने के बाद से जिला प्रशासन व वन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. जिला कलेक्टर देशल दान ने बताया कि सरकार से मिले लक्ष्य के बाद सभी विभागों को भी पौधरोपण का लक्ष्य आवंटित कर दिया है.

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वहीं इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन विभाग की 20 नर्सरियों में पौधा तैयार कर ली गई है. वन विभाग के अलावा शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास विभाग जैसे बड़े विभागों को भी विशेष लक्ष्य आवंटित किए गए हैं. जिन कार्यालयों और भवनों के पास सुरक्षित एवं फेंसिंग युक्त भूमि उपलब्ध है, उन्हें पौधरोपण के लिए प्राथमिकता दी जा रही है. इस अभियान में क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल छायादार और स्थानीय (लोकल) प्रजातियों के पौधों को रोपने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

किस विभाग को कितने लक्ष्य आवंटित

विभाग का नाम आवंटित लक्ष्य

वन विभाग 405500

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग 1412000
स्वायत्त शासन विभाग 47000

कृषि विभाग 25000
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड 1900

उद्यानिकी विभाग 50000
सार्वजनिक निर्माण विभाग 15000

नेशनल हाइवे 4500
जल संसाधन 34150

चिकित्सा विभाग 7020
शिक्षा विभाग 775200

खान एवं भू विज्ञान विभाग 25000
राजस्व विभाग 4886

आईसीडीएस 6836
उद्योग विभाग 5000

रिको 250
पुलिस व कारागार 15000

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो 400
गृह रक्षा विभाग 500

परिवहन विभाग 4300
पशुपालन विभाग 3080

निदेशालय गोपालन 400
सहकारिता विभाग 12200

महिला अधिकारिता 7287
युवा मामले एवं खेल विभाग 4500

श्रम विभाग 1000
राजस्थान सडक विकास एवं निर्माण विभाग 1000

जलदाय विभाग 350
ऊर्जा विभाग 6000

आयुर्वेद विभाग 3000
योग 2878259

हर ब्लॉक में बनेगा ''मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र''

जिला प्रशासन इस बार अभियान में एक विशेष नवाचार करने जा रहा है. कलेक्टर के अनुसार, जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 5 से 10 बीघा भूमि पर एक ''मॉडल पौधरोपण विकास केंद्र'' विकसित किया जाएगा. इन केंद्रों पर छायादार वृक्षों के साथ-साथ मुख्य रूप से फलदार पौधे लगाए जाएंगे. इसके पीछे का उद्देश्य एक उदाहरण तैयार करना है, ताकि भविष्य में इसे देखकर स्थानीय किसान या संबंधित एजेंसियां फलदार खेती की ओर प्रेरित हों और उनकी आय में वृद्धि हो सके.

इन मॉडल केंद्रों पर सिंचाई के लिए सोलर आधारित ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जो पानी की बचत के साथ-साथ बेहतर पौधों के विकास में मददगार साबित होगा. डूंगरपुर जिला प्रशासन का यह कदम केवल ''पौधे लगाने'' के कागजी दावों से आगे बढ़कर उन्हें ''बचाने और संवारने'' की एक गंभीर कोशिश नजर आता है.

अक्सर देखा जाता है कि पौधरोपण के बाद देखरेख और पानी के अभाव में पौधे दम तोड़ देते हैं, लेकिन महकमों को फेंसिंग युक्त सुरक्षित जमीन पर पौधे लगाने की प्राथमिकता देना और ब्लॉक स्तर पर सोलर ड्रिप सिस्टम से लैस ''मॉडल केंद्र'' बनाना इस अभियान को दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाएगा. यदि यह नवाचार धरातल पर पूरी तरह सफल रहा, तो डूंगरपुर न केवल पर्यावरण के नक्शे पर हरा-भरा चमकेगा, बल्कि यहां का किसान भी पारंपरिक खेती से हटकर फलदार बागवानी की ओर बढ़ेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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