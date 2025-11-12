डूंगरपुर में 10 महीने के बच्चे को छोड़ मां ने की खुदकुशी, पीहर को है शक

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र के मांडव गांव में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला की शादी 3 साल पहले ही हुई थी. वही उसके 10 माह का बच्चा भी है.

इधर पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डूंगरपुर जिले की वरदा थाना पुलिस ने बताया कि मांडव निवासी महेंद्र यादव ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि आज उसे अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाना था. जिसके चलते उसकी पत्नी दिव्यानी यादव का घर का काम काज निपटाया. वही नहाने के बाद तैयार होने के लिए कमरे में गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इधर काफी देर तक कमरे के बाहर नहीं आई वही कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आने पर उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन दिव्यानी ने कमरा नहीं खोला. जिस पर गेट को धक्के मार मार कर खोला तो देखा कि दिव्यानी पंखे से फंदा डालकर लटकी हुई थी. जिस पर परिजन उसे फंदे से नीचे उतारकर सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे.

जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पर पीहर पक्ष भी सागवाड़ा अस्पताल पहुंचा. पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वही मामले की जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-