डूंगरपुर में 10 महीने के बच्चे को छोड़ मां ने की खुदकुशी, पीहर को है शक

Dungarpur News : डूंगरपुर में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या कर ली. जिसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी और 10 माह का बच्चा है.
Dungarpur News : डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र के मांडव गांव में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. महिला की शादी 3 साल पहले ही हुई थी. वही उसके 10 माह का बच्चा भी है.
इधर पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
डूंगरपुर जिले की वरदा थाना पुलिस ने बताया कि मांडव निवासी महेंद्र यादव ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि आज उसे अपनी पत्नी के साथ ससुराल जाना था. जिसके चलते उसकी पत्नी दिव्यानी यादव का घर का काम काज निपटाया. वही नहाने के बाद तैयार होने के लिए कमरे में गई.
इधर काफी देर तक कमरे के बाहर नहीं आई वही कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आने पर उन्होंने कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन दिव्यानी ने कमरा नहीं खोला. जिस पर गेट को धक्के मार मार कर खोला तो देखा कि दिव्यानी पंखे से फंदा डालकर लटकी हुई थी. जिस पर परिजन उसे फंदे से नीचे उतारकर सागवाड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे.
जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना पर पीहर पक्ष भी सागवाड़ा अस्पताल पहुंचा. पीहर पक्ष ने मौत पर संदेह जताया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वही मामले की जांच में जुटी है.
