Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर दी गयी धमकी

Rajkumar Roat News : सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी दी गयी है, किसी अनजान शख्स ने सोशल मीडिया पर ये धमकी दी है, मामले की जांच जारी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 08, 2025, 12:11 PM IST | Updated: Oct 08, 2025, 12:19 PM IST

Trending Photos

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मां-बेटी के बीच टेरिटोरियल फाइट, मीरा और टी-124 रिद्धि ने एक-दूसरे को उठा-उठाकर पटका
6 Photos
sawai amdhopur news

रणथंभौर टाइगर रिजर्व में मां-बेटी के बीच टेरिटोरियल फाइट, मीरा और टी-124 रिद्धि ने एक-दूसरे को उठा-उठाकर पटका

राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 20 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

Photos- ढोल-नगाड़े, ऊंट-घोड़े और घूमर की थाप पर झूम उठा बाड़मेर, टीना डाबी ने थार महोत्सव की दी शुरुआत
8 Photos
Barmer News

Photos- ढोल-नगाड़े, ऊंट-घोड़े और घूमर की थाप पर झूम उठा बाड़मेर, टीना डाबी ने थार महोत्सव की दी शुरुआत

कौन है थार की बेटी रूमा देवी, जो टाइम्स स्क्वायर पर रोशन करेंगी मरुधरा का नाम
8 Photos
Barmer News

कौन है थार की बेटी रूमा देवी, जो टाइम्स स्क्वायर पर रोशन करेंगी मरुधरा का नाम

सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर दी गयी धमकी

MP Rajkumar Roat Receives Death Threat : सांसद राजकुमार के स्टॉफ को फोन कर बदमाश ने पहले धमकी थी और फिर सोशल मीडिया पर भी धमकी दी गयी. जिसके बाद सांसद ने इसकी जानकारी पुलिस के आला अफसरों को दी.

पिछले दिनों राजकुमार रोत ने उदयपुर में एक प्रेस कॉंफ्रेंस की थी जिसमें आदिवासियों की जमीन छीनने के आरोप लगाये गये थे. इस धमकी को उसी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है.

क्या है पूरा मामला
बांसवाडा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर चंद्रवीर सिंह नाम के शख्स ने धमकी दी. सांसद को जान से मारने पर ईनाम देने की घोषणा की गयी. कल ही राजकुमार रोत ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत की थी. जिस पर सोशल मीडिया पर लाइव कमेंट के दौरान ये राजकुमार रोत को धमकी दी गयी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

Tags

Trending news