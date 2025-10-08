सांसद राजकुमार रोत को जान से मारने की धमकी, सोशल मीडिया पर दी गयी धमकी

MP Rajkumar Roat Receives Death Threat : सांसद राजकुमार के स्टॉफ को फोन कर बदमाश ने पहले धमकी थी और फिर सोशल मीडिया पर भी धमकी दी गयी. जिसके बाद सांसद ने इसकी जानकारी पुलिस के आला अफसरों को दी.

पिछले दिनों राजकुमार रोत ने उदयपुर में एक प्रेस कॉंफ्रेंस की थी जिसमें आदिवासियों की जमीन छीनने के आरोप लगाये गये थे. इस धमकी को उसी प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

बांसवाडा-डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत को सोशल मीडिया पर चंद्रवीर सिंह नाम के शख्स ने धमकी दी. सांसद को जान से मारने पर ईनाम देने की घोषणा की गयी. कल ही राजकुमार रोत ने उदयपुर में मीडिया से बातचीत की थी. जिस पर सोशल मीडिया पर लाइव कमेंट के दौरान ये राजकुमार रोत को धमकी दी गयी.

