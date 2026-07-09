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नगर परिषद के शहरी सेवा शिविर बने जनता के लिए वरदान, 15 कैंप में सैकड़ों काम का मौके पर निपटारा

Dungarpur News: डूंगरपुर नगर परिषद द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर आमजन के लिए बड़ी राहत साबित हो रहे हैं. अब तक 15 शिविरों में 186 पट्टे, 117 नामांतरण, 63 भवन निर्माण अनुमतियां और 747 जन्म, मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं. साथ ही पीएम आवास योजना और पीएम स्वनिधि योजना के तहत भी लाभार्थियों को सीधा लाभ मिला है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 09, 2026, 03:59 PM|Updated: Jul 09, 2026, 03:59 PM
नगर परिषद के शहरी सेवा शिविर बने जनता के लिए वरदान, 15 कैंप में सैकड़ों काम का मौके पर निपटारा
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र की जनता को त्वरित राहत पहुंचाने के उद्देश्य से नगर परिषद डूंगरपुर द्वारा आयोजित किए जा रहे ''शहरी सेवा शिविर'' आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं. इन शिविरों के माध्यम से जहां एक ओर लोगों के काम हाथों-हाथ हो रहे हैं. वहीं दूसरी ओर नगर परिषद को भी अच्छा खासा राजस्व प्राप्त हो रहा है. परिषद अब तक कुल 15 सफल शिविरों का आयोजन कर चुकी है, जिनमें पट्टे, नामांतरण से लेकर केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाया गया है.

डूंगरपुर नगरपरिषद के आयुक्त प्रकाश डूडी ने बताया कि सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे शहरी सेवा शिविर अभियान में आमजन के कार्यों को मौके पर कर राहत दी जा रही है. उन्होंने बताया कि अब तक आयोजित 15 कैंपों में जनहित के कार्यों का बड़े पैमाने पर निस्तारण किया गया है. शिविरों के दौरान विभिन्न प्रकार के 186 पट्टे जारी किए गए हैं और 117 नामांतरण पत्र वितरित किए जा चुके हैं.

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उपविभाजन और एकीकरण के 37 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि 63 भवन निर्माण अनुमतियां जारी की गईं. इसके साथ ही 50 संपत्तियों से यूडी टैक्स कलेक्ट किया गया है और 12 फायर एनओसी जारी की गई हैं. वहीं जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के लगभग 747 प्रमाण पत्र इन कैंपों के माध्यम से जारी कर आमजन को राहत दी गई है.

सरकारी योजनाओं का मिला सीधा लाभ

शिविरों में केवल निकाय स्तर के काम ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वनिधि योजना जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित किया जा रहा है. पीएम आवास योजना (2.0) के तहत 16 लाभार्थियों को दूसरी किस्त और 8 लाभार्थियों को तीसरी किस्त जारी की जा चुकी है. पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स और छोटे व्यापारियों को संबल देने के लिए 71 नए आवेदन भरवाए गए हैं. वहीं बैंकों के समन्वय से 35 आवेदकों को लोन राशि वितरित की जा चुकी है.

गाड़िया लोहार व घुमंतु वर्ग को नि:शुल्क पट्टे

नगरपरिषद आयुक्त डूडी ने बताया कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप, घुमंतू, अर्ध-घुमंतु और गाड़िया लोहार वर्ग के परिवारों का सर्वे कर उन्हें नि:शुल्क पट्टे देने की कार्रवाई गति पकड़ रही है. चिन्हित 13 आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन कराए गए, जिनमें से 8 प्रकरणों को एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष रखकर नि:शुल्क पट्टे वितरित कर दिए गए हैं. शेष 4 आवेदकों के लिए भी जल्द ही कमेटी की बैठक बुलाकर पट्टे जारी करने की अनुशंसा की जाएगी.

ऑनलाइन पट्टा निस्तारण में डूंगरपुर संभाग में नंबर-1

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 12 जून से अब तक की गई समीक्षा के अनुसार, डूंगरपुर नगर परिषद ने ऑनलाइन रिकॉर्ड दर्ज करने जैसे 90A, लीज डीड पोर्टल, म्यूटेशन, एसजीआरसी, बीपीएस, यूडी टैक्स, फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस आदि के मामले में प्रदेश के कुल 308-309 नगरीय निकायों में 11वां स्थान हासिल किया है. वहीं पूरे उदयपुर संभाग में ऑनलाइन पट्टों के डिस्पोजल (निस्तारण) के मामले में डूंगरपुर परिषद प्रथम स्थान पर बनी हुई है.

शहरी सेवा शिविर अभियान के तहत 15 जुलाई तक 5 और कैंप आयोजित होने शेष हैं. परिषद प्रशासन इन आगामी शिविरों में कार्यों की गति को और तेज कर राजस्थान के ''टॉप-10'' निकायों में शामिल होने का प्रयास कर रहा है. अधिकारियों ने शहरवासियों से राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इन विशेष छूटों और सुविधाओं का समय रहते अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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