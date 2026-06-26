/पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया. वहीं जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्या नाजिया इलाही खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
मुस्लिम महासभा जिला कमेटी डूंगरपुर के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि 20 जून 2026 को नाजिया इलाही खान द्वारा इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब और मां आयशा सिद्दीका के बारे में कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं. इन टिप्पणियों से मुस्लिम समाज की भावनाओं को गहरा आहत पहुंचा है और इसे लेकर समुदाय में भारी आक्रोश है.
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पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे नबी हैं
इस मौके पर मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष इकबाल गौरी ने बताया कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे नबी हैं और माता आयशा सिद्दीका हमारी उम्मत की मां हैं, उनके खिलाफ की गई कोई भी अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इधर इसके बाद मुस्लिम महासभा ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.
ज्ञापन में पैगंबर साहब और माता आयशा की शान में गुस्ताखी करने वाली नाजिया इलाही खान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है. समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.
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