Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन

Dungarpur News: डूंगरपुर में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 26, 2026, 02:39 PM|Updated: Jun 26, 2026, 02:39 PM
पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया. वहीं जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्या नाजिया इलाही खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

मुस्लिम महासभा जिला कमेटी डूंगरपुर के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि 20 जून 2026 को नाजिया इलाही खान द्वारा इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब और मां आयशा सिद्दीका के बारे में कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणियां की गई हैं. इन टिप्पणियों से मुस्लिम समाज की भावनाओं को गहरा आहत पहुंचा है और इसे लेकर समुदाय में भारी आक्रोश है.

Add Zee News as a Preferred Source

पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे नबी हैं

इस मौके पर मुस्लिम महासभा के जिला अध्यक्ष इकबाल गौरी ने बताया कि इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे नबी हैं और माता आयशा सिद्दीका हमारी उम्मत की मां हैं, उनके खिलाफ की गई कोई भी अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इधर इसके बाद मुस्लिम महासभा ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में पैगंबर साहब और माता आयशा की शान में गुस्ताखी करने वाली नाजिया इलाही खान के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है. समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई, तो पूरे भारतवर्ष में इसके खिलाफ उग्र आंदोलन और प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

राजस्थान में मानसून की दस्तक, SDRF की 70 टीमें अलर्ट मोड पर, जानिए आपके जिले में कितनी टीमें तैनात ?

CM भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 25 हजार, फ्री रोडवेज यात्रा भी मिलेगी

जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मदन राठौड़ ने छिलवा दी थी हाथ की चमड़ी, ब्लैड से मिटाया था हाथ पर लिखा नाम

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

अलवर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़का आक्रोश

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ बारिश करेगी अटैक, बीकानेर, चूरू, नागौर समेत इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

जयपुर में 26 जून को निकलेगा 300 ताजियों का जुलूस, 150 साल पुराना सोना-चांदी का ताजिया बनेगा आकर्षण का केंद्र

जयपुर सहित इन 25 जिलों में मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान

जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में गेंद की तरह उछला सोना-चांदी का भाव, महंगाई के बाद फिर इस रेट पर बिकेगा गोल्ड सिल्वर

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाओं का गठन, 684 नए पदों को मंजूरी

जिसे छोड़ गए मां-बाप! उसे अपनाने के लिए लगी लोगों की कतार, झुंझुनूं में नवजात को गोद लेने पहुंच रहे लोग

Rajasthan: शादी सीजन से पहले बड़ी राहत, अब जितने चाहें उतने मिलेंगे सिलेंडर

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, 3 साल बाद आया बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद

अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 25 हजार का इनामी आरोपी राहुल मीणा जयपुर से गिरफ्तार

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

बुरखे में घूमीं तलवारें देख थम गईं निगाहें, अलम के जुलूस में रतलाम के अखाड़े ने दिखाया रोमांच, वीडियो वायरल

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

पहली ही बारिश में खुली 'The Smart City' की पोल, Collapse हो गया जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम

जैसलमेर में इंसानियत शर्मसार, महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा, DLSA ने कराया रेस्क्यू

विदा होते जून में मानसून पकड़ेगा रफ्तार…राजस्थान के इन जिलों में अंधड़-बिजली के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अगले 2 हफ्ते का हाल

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

निर्जला एकादशी पर फिर ‘पानी-पानी’ हुआ जयपुर, करतारपुरा नाले के पास बिगड़े हालात

जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

कोटा में भी उठी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस के छात्रों की गूंज, बोले- NTA बन गई 'नेशनल ट्रॉमा एजेंसी'

32 साल का इंतजार खत्म! शेखावाटी तक पहुंचेगा यमुना का पानी, PM करेंगे बड़ा ऐलान

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

राजस्थान में डूब गई सोने-चांदी की नैया, लुढ़ककर यहां थमे रेट, जानें 24 जून के लेटेस्ट प्राइस

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

TAGS:
Dungarpur News
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी के विरोध में मुस्लिम महासभा का प्रदर्शन, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
Dungarpur News
2
jaipur news
3
Bharatpur News
4
jaipur news
5
rajasthan politics