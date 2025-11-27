Zee Rajasthan
Dungarpur News: डूंगरपुर नगरपरिषद के भाजपा पार्षद मोहनलाल नागदा के पुत्र निपुण नागदा का कनाडा के एडमॉन्टन सिटी में आकस्मिक निधन हो गया. निपुण कई सालों से कनाडा में कम्प्यूटर इंजीनियर की जॉब करता था.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 27, 2025, 12:48 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 12:48 PM IST

भाजपा पार्षद के बेटे का कनाडा में निधन, शव लाने के लिए सांसदों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को लिखा पत्र

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर नगरपरिषद के भाजपा पार्षद मोहनलाल नागदा के पुत्र निपुण नागदा का कनाडा के एडमॉन्टन सिटी में आकस्मिक निधन हो गया. निपुण कई सालों से कनाडा में कम्प्यूटर इंजीनियर की जॉब करता था. वहीं कनाडा की नागरिकता भी मिल गई है, लेकिन निपुण के निधन के बाद उसके शव को भारत लाने में समस्या आ रही है.

ऐसे में परिजनों ने उदयपुर सांसद मन्नलाल रावत व राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया सहित अन्य भाजपा नेताओं से विदेश मंत्री को पत्र लिखकर कनाडा से शव भारत लाने की मांग की है. डूंगरपुर नगरपरिषद के भाजपा पार्षद मोहनलाल नागदा ने बताया कि उनका बेटा 40 वर्षीय निपुण पिछले 12 साल से कनाडा में निवासरत था.

निपुण कनाडा के एडमॉन्टन सिटी में एक कम्पनी में कम्प्यूटर इंजीनियर का जॉब करता था. मंगलवार को निपुण नागदा बैडमिंटन खेलकर घर लौटे थे. इसके बाद बाथरूम में गिरने से उनकी हृदय गति रुक गई. इस घटना से उनकी पत्नी और दो बच्चे सदमे में हैं. निपुण नागदा ने कनाडा में नागरिकता प्राप्त कर ली थी और वहीं कार्यरत थे.

घटना की जानकारी मिलते ही डूंगरपुर के पूरे समाज और परिवार में शोक की लहर छा गई है. निपुण के घर और ससुराल में परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक निपुण की मां अपने बेटे को भारत लाने की गुहार लगा रही हैं और उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं. इधर परिजनों ने भाजपा नेताओं से निपुण के शव को भारत लाने की गुहार लगाई है.

वहीं उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत व राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने संवेदना व्यक्त की है. वहीं दोनों सांसदों ने इस संबंध में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक पत्र भेजा है. पत्र में सांसद ने विदेश मंत्री से आग्रह किया है कि निपुण नागदा के पार्थिव शरीर को डूंगरपुर (भारत) लाने की प्रक्रिया में उनके परिवार को आवश्यक शीघ्र सहयोग प्रदान किया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

