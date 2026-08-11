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नागौर डांगावास हत्याकांड पर डूंगरपुर में कांग्रेस ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

डूंगरपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति विभाग ने नागौर के बहुचर्चित डांगावास हत्याकांड में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 11, 2026, 02:02 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 02:02 PM IST
नागौर डांगावास हत्याकांड पर डूंगरपुर में कांग्रेस ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के नागौर के डांगावास हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया गया.

वहीं, जिलाध्यक्ष सुखदेव यादव के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले में कानूनी एवं जांच संबंधी पहलुओं की उच्चस्तरीय समीक्षा, सक्षम न्यायालय में प्रभावी अपील, पीड़ित परिवारों की सुरक्षा एवं उचित प्रतिकर सुनिश्चित करने की मांग की गई है.

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न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन
कांग्रेस एससी विभाग के जिला अध्यक्ष सुखदेव यादव के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए. इस मौके पर कांग्रेसियों ने नागौर के डांगावास हत्याकांड मामले में पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया.

6 लोगों की हत्या का मामला
इस मौके पर जिला अध्यक्ष सुखदेव यादव ने कहा कि 14 मई 2015 को डांगावास गांव में भूमि विवाद के चलते 5 दलितों सहित कुल 6 निर्दोष लोगों की कूरतापूर्वक हत्या कर दी गई थी. इस दिल दहला देने वाली घटना की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी. लगभग 11 वर्षों तक चली लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद हाल ही में आए अदालत के फैसले में यह तो स्वीकार किया गया कि हत्याएं हुई हैं, लेकिन साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष की कमियों के आधार पर सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया गया.

राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
उन्होंने सवाल उठाया कि यदि सभी आरोपी बरी हो गए हैं, तो फिर डांगावास में 6 बेकसूर लोगों की निर्मम हत्या किसने की? इस फैसले से पीड़ित परिवार, अनुसूचित जाति वर्ग एवं पूरे प्रदेश की जनता में गहरा असंतोष और निराशा है. प्रदर्शन के बाद कांग्रेस एससी विभाग ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा.

ज्ञापन में विधिक पहलुओं का गहन परीक्षण कर तुरंत उच्च न्यायालय में पुनर्विचार और सक्षम अपील प्रस्तुत करने, सीबीआई और अभियोजन पक्ष के स्तर पर रही गंभीर त्रुटियों की उच्च स्तरीय जांच करवाने, पीड़ित परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें त्वरित एवं उचित मुआवजा देने की मांग की है.

जोधपुर में भी कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन

वहीं, इस मामले को लेकर जोधपुर में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग के निर्देश पर जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया. जिलाध्यक्ष डॉ. धनपत गुजर ने बताया कि वर्ष 2015 में पांच दलित सहित छह लोगों की हत्या हुई थी.

एससी-एसटी विशेष अदालत द्वारा सभी 40 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किए जाने से मृतकों के परिवारों को न्याय नहीं मिला है. कांग्रेस नेताओं ने मामले में वास्तविक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की. इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष ओंकार वर्मा, पूर्व विधायक मनीषा पंवार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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