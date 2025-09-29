लावारिस मिले नवजात की इलाज के दौरान हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना अंतर्गत डूंगरपुर जिला अस्पताल के गेट पर लावारिस मिले नवजात की इलाज के दौरान मौत हो गई. चार दिन पहले नवजात जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर मिला था, जिसका जिला शिशु अस्पताल में ईलाज चल रहा था.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव राजकीय शिशु गृह को सौंप दिया है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है. डूंगरपुर जिले के राजकीय शिशु गृह के मैनेजर कुलदीप शर्मा ने बताया कि 25 सितंबर की रात को 3 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति डूंगरपुर जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर एक नवजात को छोड़कर चला गया था.

सूचना पर पुलिस व शिशु गृह के अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और नवजात को जिला शिशु अस्पताल में भर्ती करवाया था. नवजात की हालत नाजुक थी जिसे भर्ती करते हुए इलाज शुरू किया गया. इधर बीती रात ईलाज के दौरान नवजात की मौत हो गई. जिस पर उसके शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया गया.

वहीं सुबह पुलिस मोर्चरी पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव राजकीय शिशु गृह को सुपुर्द किया. वहीं मैनेजर शर्मा ने बताया कि नगरपरिषद की मदद से नवजात का अंतिम संस्कार किया जाएगा. इधर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

