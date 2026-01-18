खुद 'बीमार' पड़ा सीमलवाड़ा का सबसे बड़ा अस्पताल, 9 में से 6 पद खाली, डूंगरपुर जाने को मजबूर मरीज

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले का सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौरासी विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल है लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स के पद रिक्त होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सीमलवाड़ा अस्पताल में डॉक्टर के 9 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान में मात्र 3 डॉक्टर ही सेवाएं दे रहे हैं. इनमें स्त्री एवं प्रसूता रोग विशेषज्ञ एवं सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सुभाष रोत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अरविंद परमार और जनरल सर्जन डॉक्टर जिग्नेश कटारा शामिल हैं. इसके अलावा अन्य पद खाली चल रहे हैं.

विशेषज्ञों के अभाव में ‘रेफरल सेंटर’ बना अस्पताल

अस्पताल में सुविधाओं के नाम पर मशीनें तो हैं लेकिन उन्हें चलाने वाले हाथ नहीं हैं. अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन धूल फांक रही है क्योंकि सोनोलॉजिस्ट का पद रिक्त है. गर्भवती महिलाओं को निजी सेंटरों पर मोटी रकम चुकानी पड़ रही है. क्षेत्र में आए दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को यहां विशेषज्ञ नहीं मिलने पर प्राथमिक उपचार के बाद तुरंत रेफर कर दिया जाता है. बाल रोग विशेषज्ञ और दंत चिकित्सक के पद खाली होने से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों और दंत रोगियों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है. डॉक्टरों की कमी के चलते बड़ी संख्या में मरीजों को जिला अस्पताल रेफर किया जाता है, जहां से कई मरीज मजबूरी में गुजरात के निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं. इससे गरीब और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के मरीजों पर अतिरिक्त खर्च का बोझ पड़ रहा है.

अर्बन श्रेणी बनी रुकावट

क्षेत्रवासियों का कहना है कि सीमलवाड़ा CHC को ‘अर्बन’ (शहरी) श्रेणी में रखा गया है. इस कारण यहाँ सेवाएं देने वाले जूनियर डॉक्टरों को पीजी प्रवेश में मिलने वाले 10:20:30 बोनस अंकों का लाभ नहीं मिलता. इसी तकनीकी वजह से युवा डॉक्टर यहाँ पोस्टिंग लेने से कतराते हैं. ग्रामीणों ने इसे ‘रूरल’ (ग्रामीण) श्रेणी में शामिल करने की मांग की है ताकि डॉक्टरों का रुझान बढ़े. क्षेत्रवासियों ने सीमलवाड़ा सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की मांग की है. उनका कहना है कि इससे अस्पताल में सुविधाएं बढ़ेंगी, डॉक्टरों के पद बढ़ेंगे, 24 घंटे सेवाएं मिलेंगी और गुजरात पलायन पर रोक लगेगी.

अस्पताल में स्वीकृत 9 पदों में से 6 पद खाली

सीमलवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की भारी कमी के कारण मरीजों को इलाज के लिए गुजरात पलायन करना पड़ रहा है. अस्पताल में स्वीकृत 9 पदों में से 6 पद खाली हैं, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा है. क्षेत्रवासियों ने सीमलवाड़ा सीएचसी को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने और इसे ‘रूरल’ श्रेणी में शामिल करने की मांग की है ताकि डॉक्टरों का रुझान बढ़े और मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें.

