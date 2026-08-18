/बच्चों को ठूंस-ठूंस कर स्कूल ले जा रही थी वैन, बीच रास्ते हुई हादसे का शिकार, 14 छात्र घायल...

Dungarpur School Van Accident: डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में बच्चों को स्कूल ले जा रही एक वैन अनियंत्रित होकर पलट गई. पीठ-दरियाटी बायपास पर हुए हादसे में वैन में सवार 14 बच्चे घायल हो गए. सभी घायलों को सीमलवाड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है. डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह स्कूली बच्चों से भरी वैन पलटने से बड़ा हादसा हो गया.

पीठ-दरियाटी बायपास पर दिल्ली एकेडमी स्कूल की बच्चों को लेकर जा रही वैन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई. हादसे के समय वैन में 14 बच्चे सवार थे. दुर्घटना में सभी बच्चे घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बच्चों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे. उन्होंने तुरंत राहत का काम शुरू किया और पलटी हुई वैन से बच्चों को बाहर निकाला.

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तेज रफ्तार और ओवरलोडिंग का आरोप

जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह उस समय हुआ जब वैन बच्चों को उनके घरों से लेकर स्कूल की ओर जा रही थी. पीठ-दरियाटी बायपास मार्ग पर वैन अचानक सड़क से नीचे जाकर पलट गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वैन तेज रफ्तार में थी. साथ ही उसमें क्षमता से अधिक बच्चे सवार होने की बात भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि ओवरलोड होने के कारण चालक वाहन को संभाल नहीं पाया और वैन का संतुलन बिगड़ गया. हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह पुलिस की जांच के बाद ही पूरी तरह साफ होगी.



ग्रामीणों ने बच्चों को वैन से बाहर निकाला

वैन के पलटते ही आसपास मौजूद लोगों ने बिना देर किए मदद शुरू कर दी. ग्रामीणों और राहगीरों ने दुर्घटनाग्रस्त वैन के पास पहुंचकर बच्चों को बाहर निकाला. हादसे के बाद बच्चों के परिजनों में भी चिंता फैल गई. घायल बच्चों को तुरंत सीमलवाड़ा अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने बच्चों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. फिलहाल सभी घायल बच्चों का इलाज किया जा रहा है.



सीमलवाड़ा अस्पताल में चल रहा उपचार

दुर्घटना में घायल सभी 14 बच्चों को सीमलवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बच्चों की जांच के बाद उनका उपचार शुरू किया. हादसे में बच्चों को किस तरह की चोटें आई हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है. परिजनों के अस्पताल पहुंचने के बाद वहां भी कुछ समय तक अफरा-तफरी की स्थिति रही. परिवार अपने बच्चों की हालत जानने के लिए अस्पताल पहुंचे.



पुलिस ने शुरू की जांच

हादसे की सूचना मिलने के बाद धंबोला थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने दुर्घटनास्थल का जायजा लेने के साथ अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों और घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी जुटाई. पुलिस ने वैन चालक और स्कूल प्रबंधन की भूमिका को लेकर जांच शुरू कर दी है. खास तौर पर ओवरलोडिंग और लापरवाही के आरोपों को जांच के दायरे में रखा गया है. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वैन में कितने बच्चों को बैठाने की अनुमति थी और हादसे के समय वाहन में कितने बच्चे मौजूद थे.



स्कूल वैन की सुरक्षा पर फिर सवाल

हादसे के बाद स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. अभिभावक चाहते हैं कि बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने वाले वाहनों में तय क्षमता के मुताबिक ही बच्चों को बैठाया जाए और चालक भी पूरी सावधानी से वाहन चलाएं. फिलहाल पुलिस की जांच जारी है. हादसे की सही वजह जांच पूरी होने के बाद सामने आएगी. इस घटना ने एक बार फिर स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जरूरत को सामने ला दिया है.

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