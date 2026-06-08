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8 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायती राज कर्मचारियों का हल्ला बोल, CM के नाम सौंपा ज्ञापन

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 08, 2026, 09:43 PM|Updated: Jun 08, 2026, 09:43 PM
8 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायती राज कर्मचारियों का हल्ला बोल, CM के नाम सौंपा ज्ञापन
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालयिक कर्मचारियों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. वहीं कलेक्टर व जिला परिषद सीईओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांगे पुरानी होने पर 10 जून से 16 जून तक आधे दिन के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है.

पंचायती राज मंत्रालयिक कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले दो वर्षों से पंचायतीराज विभाग द्वारा मंत्रालयिक संवर्ग के करीब 16,000 कर्मचारियों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है. कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की जांच के नाम पर उनके नैसर्गिक न्याय और मौलिक अधिकारों से जुड़ी मांगों को जानबूझकर लंबित रखा जा रहा है.

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कर्मचारियों का कहना है कि किसी एक भर्ती की आड़ में पूरे संवर्ग की मांगों को नजरअंदाज करना पूरी तरह से गलत और पक्षपातपूर्ण है. इस मौके पर संगठन ने ग्राम पंचायतों में कार्यरत कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायकों का जॉब-चार्ट ग्राम विकास अधिकारी के समान अधिकारों के साथ जारी करने, पंचायतों के लेखों में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सिंगल OTP व्यवस्था को समाप्त कर मेकर, चेकर और अप्रूवर की त्रिस्तरीय व्यवस्था आवश्यक रूप से लागू करने की.

इसके साथ उत्तराखंड राज्य की तर्ज पर पंचायत स्तरीय कर्मचारियों के लिए संपूर्ण व्यवस्था लागू करने, वित्त विभाग के नवीनतम निर्देशों के अनुसार, पंचायती राज संस्थाओं में मंत्रालयिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन कर 56.01 प्रतिशत पदोन्नति के पदों की व्यवस्था करने, साल 2023 से लंबित पड़ी अंतरजिला स्थानांतरण नीति में शिथिलता प्रदान कर इच्छुक कार्मिकों के तबादले करने, राजस्थान विधानसभा की तर्ज पर कनिष्ठ सहायक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक की जाए और स्टेट पेरिटी के आधार पर ग्रेड पे 3600 रुपये निर्धारित करने सहित अन्य मांगे सरकार से की है. वहीं अपनी मांगों को लेकर 10 जून से 16 जून तक आधे दिन के कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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