डूंगरपुर के पाड़ला जानी गांव में पैंथर का आतंक, एक साथ 23 भेड़ों को उतारा मौत के घाट

Dungarpur Panther Attack: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पाड़ला जानी गांव में पैंथर की दस्तक ने ग्रामीणों में दहशत फैला दी है. एक पैंथर ने बाड़े में बंधे भेड़ों के बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें 23 भेड़ों के बच्चों की मौत हो गईं. जबकि चार बच्चे घायल हो गए. इस घटना के बाद से ही इलाके के पशुपालकों में भारी रोष और डर का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, गाटडा निवासी पशुपालक रूपा गायरी रोज की तरह अपनी करीब 230 भेड़ें चराने के लिए पाड़ला जानी गांव के जंगल में गया था. वहीं बाड़े में भेड़ों के 27 बच्चों को बांधकर गया था. दिनभर भेड़ों को चराने के बाद जब शाम को रूपा गायरी अपनी भेड़ों को वापस लेकर बाड़े में पहुंचा, तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बाड़े के पास अलग-अलग जगह पर उसकी भेड़ के 23 बच्चे मृत अवस्था में पड़े हुए थे, जबकि 4 बच्चे घायल अवस्था में थे. घटना की सूचना तुरंत आसपुर थाना पुलिस और वन विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

टीम को मौके पर पैंथर के पगमार्क मिले हैं, जिससे यह पुष्टि हो गई है कि हमला पैंथर द्वारा ही किया गया है. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भेड़ों के शिकार से पशुपालक रूपा गायरी को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है. इधर वन विभाग की रेंजर सोनम मीणा ने पीड़ित पशुपालक को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है.