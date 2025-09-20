गिरदावरी के दौरान पटवारी और सरपंच पति पर हमला, धारदार हथियारों से की गई मारपीट

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव में गिरदावरी के लिए गए पटवारी व सरपंच पति से खातेदार व उसके साथियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है. हमले में सरपंच पति घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है. डूंगरपुर जिले के मालपुर पटवारी नितिन पारगी ने बताया कि वह सर्वेयर को लेकर गिरदावरी के लिए छैला खेरवाड़ा गांव गया था. इस दौरान एक महिला और उसका पति आया और टीम को धमकाया और पटवारी की गिरेबान पकड़कर जान से मारने की धमकी दी.

इसके बाद पटवारी पंचायत पहुंचा और मामले की जानकारी सरपंच को दी. जिस पर सरपंच पति गणेशलाल, पटवारी की टीम के साथ मौके पर पहुंचा. जहां पर खातेदार व उसके साथियों ने पटवारी व सरपंच पति पर धारिया लट्ठ और पत्थरों से हमला कर दिया.

इस दौरान पटवारी ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सरपंच पति को गंभीर चोट आई. जिस पर घायल सरपंच पति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और रिपोर्ट लेकर मामले की जांच में जुटी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी क्षेत्र में देर शाम एक चलती कार में अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई. स्टेट हाईवे 37 पर टीटनवाड़ के पास एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई. गनीमत रही की चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली.

आग की चपेट में आने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण बताया जा रहा है. सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई.