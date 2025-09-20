Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

गिरदावरी के दौरान पटवारी और सरपंच पति पर हमला, धारदार हथियारों से की गई मारपीट

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव में गिरदावरी के लिए गए पटवारी व सरपंच पति से खातेदार व उसके साथियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 20, 2025, 11:06 PM IST | Updated: Sep 20, 2025, 11:06 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का ऐसा किला जहां रात में घूमती हैं आत्माएं! एंट्री पर लग जाती है रोक
7 Photos
Bhangarh Fort

राजस्थान का ऐसा किला जहां रात में घूमती हैं आत्माएं! एंट्री पर लग जाती है रोक

ऐसे बनाएं राजस्थान की मशहूर बालूशाही, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास
7 Photos
Rajasthani balushahi

ऐसे बनाएं राजस्थान की मशहूर बालूशाही, स्वाद ऐसा जो मुंह में घोल दे मिठास

नवरात्रि में राजस्थान के इन मंदिरों का करें विजिट, माता रानी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद !
7 Photos
Travel Story

नवरात्रि में राजस्थान के इन मंदिरों का करें विजिट, माता रानी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद !

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे मेघ! इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

गिरदावरी के दौरान पटवारी और सरपंच पति पर हमला, धारदार हथियारों से की गई मारपीट

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के छैला खेरवाड़ा गांव में गिरदावरी के लिए गए पटवारी व सरपंच पति से खातेदार व उसके साथियों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है. हमले में सरपंच पति घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है. डूंगरपुर जिले के मालपुर पटवारी नितिन पारगी ने बताया कि वह सर्वेयर को लेकर गिरदावरी के लिए छैला खेरवाड़ा गांव गया था. इस दौरान एक महिला और उसका पति आया और टीम को धमकाया और पटवारी की गिरेबान पकड़कर जान से मारने की धमकी दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इसके बाद पटवारी पंचायत पहुंचा और मामले की जानकारी सरपंच को दी. जिस पर सरपंच पति गणेशलाल, पटवारी की टीम के साथ मौके पर पहुंचा. जहां पर खातेदार व उसके साथियों ने पटवारी व सरपंच पति पर धारिया लट्ठ और पत्थरों से हमला कर दिया.

इस दौरान पटवारी ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन सरपंच पति को गंभीर चोट आई. जिस पर घायल सरपंच पति को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और रिपोर्ट लेकर मामले की जांच में जुटी है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

झुंझुनूं जिले के गुढ़ागौड़जी क्षेत्र में देर शाम एक चलती कार में अचानक आग लगने से सनसनी फैल गई. स्टेट हाईवे 37 पर टीटनवाड़ के पास एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई. गनीमत रही की चालक ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचा ली.

आग की चपेट में आने से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का मुख्य कारण बताया जा रहा है. सूचना पर फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक आग से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news