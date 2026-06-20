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PM Kisan Nidhi Yojana: डूंगरपुर के 1.53 लाख किसानों के खातों में 23वीं किस्त के तहत पहुंचे 30.62 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने पर डूंगरपुर जिले के 1.53 लाख से अधिक किसानों को बड़ी सौगात मिली है.  जिले के 1,53,119 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 30.62 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की गई. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 20, 2026, 09:13 PM|Updated: Jun 20, 2026, 09:13 PM
PM Kisan Nidhi Yojana: डूंगरपुर के 1.53 लाख किसानों के खातों में 23वीं किस्त के तहत पहुंचे 30.62 करोड़ रुपये
Image Credit: PM Kisan Nidhi Yojana

PM Kisan Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत डूंगरपुर जिले के किसानों को 23वीं किस्त की सौगात मिली है.

कृषि विज्ञान केंद्र, फलोज में आयोजित पीएम-किसान उत्सव दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ. इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संबोधन हुआ. वहीं, जिले के 1.53 लाख किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से 30.62 करोड़ रुपये डाले गए.

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जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी रहे. भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल रणोली, बंसीलाल कटारा, शांतिलाल पंड्या, सुरेश फैलोजिया, महामंत्री पंकज जैन, सुरमाल परमार उपस्थित रहे.


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के से पीएम-किसान योजना की 23वीं किस्त जारी की. इसमें देशभर के 9.44 करोड़ से अधिक पात्र किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की. किसानों को कृषि क्षेत्र में सरकार की विभिन्न योजनाओं और किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी.

किसानों में उत्साह का माहौल

जिले में भी योजना का लाभ बड़ी संख्या में किसानों को मिला. कृषि विभाग के अनुसार, डूंगरपुर जिले के 1 लाख 53 हजार 119 किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से करीब 30.62 करोड़ रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर किए गए. राशि खातों में पहुंचने से किसानों में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी ने किसानों से संवाद किया और कृषि को सुरक्षित, लाभकारी ओर टिकाऊ बनाने पर जोर दिया. उन्होंने राज्य सरकार के 'खेत बचाओ अभियान' की जानकारी देते हुए किसानों को मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जैविक खेती को बढ़ावा देने और फसलों को नुकसान से बचाने वाली आधुनिक तकनीकों को अपनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों के उपयोग से न केवल भूमि की सेहत सुधरेगी, बल्कि लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.


पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है?
बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के सभी पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को खेती-किसानी और घरेलू जरूरतों के खर्चों के लिए हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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