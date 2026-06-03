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चावल की बोरियों में छिपाकर हो रही थी शराब तस्करी, रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ी गई करोड़ों की खेप, ड्राइवर गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 90 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 03, 2026, 04:14 PM|Updated: Jun 03, 2026, 04:14 PM
चावल की बोरियों में छिपाकर हो रही थी शराब तस्करी, रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ी गई करोड़ों की खेप, ड्राइवर गिरफ्तार
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से करीब 90 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है. चावल की बोरियों के नीचे चंडीगढ़ निर्मित शराब के कार्टून छुपाकर तस्करी हो रही थी. पुलिस ने शराब तस्करी कर रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. शराब को तस्करी कर गुजरात लेकर जा रहे थे.

डूंगरपुर पुलिस उपाधीक्षक पारस चौधरी ने बताया कि अवैध शराब की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत मुखबिर के जरिये मिली सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाशचंद्र सोनी के नेतृत्व में रतनपुर चौकी प्रभारी एसआई अब्दुल मुनाफ और टीम ने नेशनल हाईवे 48 पर राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर चौकी के सामने नाकाबंदी की गई.

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सूचना के आधार पर पुलिस ने गुजरात नंबर के ट्रक को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की. उसने ट्रक में चावल भरे होना बताया, लेकिन सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने तलाशी ली. ट्रक में चावल की बोरियां भरी हुई दिखाई दीं. बोरियों को हटाने पर उनके नीचे विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब के कार्टन छिपाकर रखे हुए मिले. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चौकी पर खड़ा करवाया. पुलिस ने शराब की पेटियां नीचे उतरवाई. इसमें से चंडीगढ़ निर्मित 846 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई.

सभी कार्टनों पर “फॉर सेल ओनली इन चंडीगढ़” लिखा मिला. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक योगेश पुत्र रैयाभाई कोडियातर (42), निवासी रणवाली गली, छाया प्लॉट, कमलाबाग थाना क्षेत्र, जिला पोरबंदर (गुजरात) को गिरफ्तार कर लिया. जब्त शराब की करीब 90 लाख रुपए बताई गई है. साथ ही इस अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए जांच जारी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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