/चावल की बोरियों में छिपाकर हो रही थी शराब तस्करी, रतनपुर बॉर्डर पर पकड़ी गई करोड़ों की खेप, ड्राइवर गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से करीब 90 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है. चावल की बोरियों के नीचे चंडीगढ़ निर्मित शराब के कार्टून छुपाकर तस्करी हो रही थी. पुलिस ने शराब तस्करी कर रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है. शराब को तस्करी कर गुजरात लेकर जा रहे थे.

डूंगरपुर पुलिस उपाधीक्षक पारस चौधरी ने बताया कि अवैध शराब की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत मुखबिर के जरिये मिली सूचना पर बिछीवाड़ा थानाधिकारी कैलाशचंद्र सोनी के नेतृत्व में रतनपुर चौकी प्रभारी एसआई अब्दुल मुनाफ और टीम ने नेशनल हाईवे 48 पर राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर चौकी के सामने नाकाबंदी की गई.

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सूचना के आधार पर पुलिस ने गुजरात नंबर के ट्रक को रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ की. उसने ट्रक में चावल भरे होना बताया, लेकिन सूचना पुख्ता होने पर पुलिस ने तलाशी ली. ट्रक में चावल की बोरियां भरी हुई दिखाई दीं. बोरियों को हटाने पर उनके नीचे विभिन्न ब्रांडों की अंग्रेजी शराब के कार्टन छिपाकर रखे हुए मिले. पुलिस ने ट्रक को जब्त कर चौकी पर खड़ा करवाया. पुलिस ने शराब की पेटियां नीचे उतरवाई. इसमें से चंडीगढ़ निर्मित 846 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद हुई.

सभी कार्टनों पर “फॉर सेल ओनली इन चंडीगढ़” लिखा मिला. पुलिस ने मौके से ट्रक चालक योगेश पुत्र रैयाभाई कोडियातर (42), निवासी रणवाली गली, छाया प्लॉट, कमलाबाग थाना क्षेत्र, जिला पोरबंदर (गुजरात) को गिरफ्तार कर लिया. जब्त शराब की करीब 90 लाख रुपए बताई गई है. साथ ही इस अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य आरोपियों की तलाश के लिए जांच जारी है.

