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डूंगरपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, अवैध जंगले वाले 11 वाहन डिटेन

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए डूंगरपुर पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 08, 2026, 05:32 PM|Updated: Jun 08, 2026, 05:32 PM
डूंगरपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, अवैध जंगले वाले 11 वाहन डिटेन
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए डूंगरपुर पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान में चितरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. चितरी थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अवैध जंगले वाले 11 वाहनों को डिटेन किया है.

वहीं कटर से उन वाहनों पर लगे जंगलो को हटाया गया है. डूंगरपुर जिले के चितरी थाने के सीआई रतनलाल जटिया ने बताया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत चितरी थाना पुलिस ने वाहनों की मूल संरचना में अवैध रूप से परिवर्तन कर लगाए गए लोहे के जंगलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया.

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पुलिस टीम ने ऐसे 11 वाहनों को मौके पर ही डिटेन किया और उनपर लगे अवैध जंगलों को कटर मशीन से कटवाकर हटवाया. इन सभी वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई. विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अवैध जंगलों के अलावा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की. जिसमें नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और दोषपूर्ण पंजीकरण चिह्न वाले 38 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

वाहनों के शीशों पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगाने वाले 13 वाहनों पर शिकंजा कसा गया. वाहन पर नियम विरुद्ध तरीके से अनाधिकृत चिह्न या लिखवाने वाले 12 वाहनों पर कार्रवाई की गई. ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न या एयर हॉर्न का उपयोग करने वाले 1 वाहन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया. चितरी थानाधिकारी ने बताया कि इन सभी मामलों में एमवी एक्ट के तहत नियमानुसार चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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