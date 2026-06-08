/डूंगरपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, अवैध जंगले वाले 11 वाहन डिटेन

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए डूंगरपुर पुलिस की ओर से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान में चितरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले दर्जनों वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं. चितरी थाना पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत अवैध जंगले वाले 11 वाहनों को डिटेन किया है.

वहीं कटर से उन वाहनों पर लगे जंगलो को हटाया गया है. डूंगरपुर जिले के चितरी थाने के सीआई रतनलाल जटिया ने बताया कि जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत चितरी थाना पुलिस ने वाहनों की मूल संरचना में अवैध रूप से परिवर्तन कर लगाए गए लोहे के जंगलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस टीम ने ऐसे 11 वाहनों को मौके पर ही डिटेन किया और उनपर लगे अवैध जंगलों को कटर मशीन से कटवाकर हटवाया. इन सभी वाहनों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई. विशेष अभियान के तहत पुलिस ने अवैध जंगलों के अलावा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी कार्रवाई की. जिसमें नियम विरुद्ध नंबर प्लेट और दोषपूर्ण पंजीकरण चिह्न वाले 38 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई.

वाहनों के शीशों पर प्रतिबंधित काली फिल्म लगाने वाले 13 वाहनों पर शिकंजा कसा गया. वाहन पर नियम विरुद्ध तरीके से अनाधिकृत चिह्न या लिखवाने वाले 12 वाहनों पर कार्रवाई की गई. ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले प्रेशर हॉर्न या एयर हॉर्न का उपयोग करने वाले 1 वाहन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया. चितरी थानाधिकारी ने बताया कि इन सभी मामलों में एमवी एक्ट के तहत नियमानुसार चालान काटकर जुर्माना भी वसूला गया है.

