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डूंगरपुर में आपसी रंजिश के चलते हत्या, 3 दिन बाद हुआ पोस्टमार्टम, एक आरोपी डिटेन

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में आपसी रंजिश को लेकर हुई एक हत्या के मामले में तीसरे दिन पुलिस समझाइश व एक आरोपी को डिटेन किए जाने के बाद शव का पोस्टमार्टम हो पाया. पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 09, 2026, 07:20 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 07:20 PM IST

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डूंगरपुर में आपसी रंजिश के चलते हत्या, 3 दिन बाद हुआ पोस्टमार्टम, एक आरोपी डिटेन

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बोरी गांव में आपसी रंजिश को लेकर की गई एक हत्या के मामले में तीसरे दिन पुलिस समझाइश व एक आरोपी को डिटेन किए जाने के बाद शव का पोस्टमार्टम हो पाया. पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाने के एसआई अशोक कुमार ने बताया कि 7 अप्रैल को रेडा फला निवासी कल्पेश बरंडा अपने पिता दिनेश बरंडा और अपनी मौसी कोकिला के साथ बाइक से डूंगरपुर से अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वे बोरी गांव के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे गांव के ही रवि, रोहित और नरेश ने लाठियों और लोहे के पाइप से उनपर हमला कर दिया.

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हमले में पिता-पुत्र के सिर पर गंभीर चोटें आईं. घटना की सूचना मिलते ही 108 एंबुलेंस के ईएमटी ताराचंद भोई और पायलट दीपक मेनात मौके पर पहुंचे थे और दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया था. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद दिनेश को मृत घोषित कर दिया था. वहीं घायल कल्पेश को रेफर कर दिया था. इधर पुलिस ने शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया था, लेकिन परिजन आरोपियों की पकड़ने की मांग को लेकर अड़े हुए थे और शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया.

कल दिनभर पुलिस ने समझाइश भी की लेकिन परिजन नहीं माने. इधर आज पुलिस की समझाइश व एक आरोपी को डिटेन किये जाने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए. जिसपर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं मामला दर्ज कर अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश में जुटी है.

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