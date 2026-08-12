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लेबर टेबल पर बिगड़ी गर्भवती महिला की तबीयत, जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, परिजनों का आरोप- Death के बाद किया रेफर

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी के लिए पहुंची एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि महिला की मौत अस्पताल में ही हो गई थी, इसके बावजूद उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 12, 2026, 07:26 AM IST | Updated:Aug 12, 2026, 07:26 AM IST
लेबर टेबल पर बिगड़ी गर्भवती महिला की तबीयत, जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, परिजनों का आरोप- Death के बाद किया रेफर
Image Credit: Simlawada CHC

Simlawada CHC: डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. महिला डिलीवरी का समय नजदीक होने के चलते अस्पताल में जांच और इलाज के लिए पहुंची थी. इलाज के दौरान उसकी तबीयत बिगड़ गई और बाद में उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया.


महिला की मौत के बाद परिजन शव लेकर वापस सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध जताया. परिजनों का आरोप है कि महिला की मौत सीमलवाड़ा अस्पताल में ही हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद भी उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. हालांकि अस्पताल की ओर से इस आरोप से अलग स्थिति बताई गई है. डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत गंभीर होने के चलते उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर किया गया था.

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डिलीवरी का समय नजदीक होने पर अस्पताल पहुंची थी महिला

जानकारी के मुताबिक नागरिया पंचेला निवासी निरमली डिलीवरी का समय नजदीक होने के कारण अपनी जेठानी नर्मदा के साथ ऑटो से सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी. अस्पताल में चिकित्सक ने जांच के बाद डिलीवरी का समय नजदीक बताते हुए महिला को भर्ती कर लिया.


परिजनों के मुताबिक डिलीवरी के लिए जरूरी सामग्री और दवाइयां भी मंगवा ली गई थीं. कुछ समय बाद महिला को प्रसव के लिए लेबर टेबल पर ले जाया गया. इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी.


अचानक बिगड़ी तबीयत, रक्तस्राव की बात सामने आई

परिजनों के अनुसार लेबर टेबल पर महिला की हालत बिगड़ी और अत्यधिक रक्तस्राव होने की स्थिति सामने आई. स्थिति गंभीर होने पर चिकित्सकों ने महिला को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.


परिजनों का कहना है कि महिला की हालत सीमलवाड़ा अस्पताल में ही बेहद गंभीर हो गई थी. उनका आरोप है कि लेबर टेबल पर ही उसकी मौत हो गई थी. इसके बावजूद उसे जिला अस्पताल भेजा गया. हालांकि डॉक्टरों के अनुसार महिला को गंभीर हालत में बेहतर उपचार के लिए रेफर किया गया था.


जिला अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित

रेफर किए जाने के बाद महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिजन शव को लेकर वापस सीमलवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.


अस्पताल पहुंचने के बाद परिजनों ने इलाज में कथित लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई और हंगामा शुरू कर दिया. उनका कहना था कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.


प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे

मामले की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार राजकुमार सारेल और बीसीएमएचओ डॉ. नरेंद्र प्रजापत भी सीमलवाड़ा अस्पताल पहुंचे. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद परिजनों से बातचीत की और पूरे मामले की जानकारी ली.


अधिकारियों ने परिजनों को मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया. समझाइश के बाद परिजन शांत हुए. इसके बाद पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.


मेडिकल बोर्ड से होगा पोस्टमार्टम

मामले की वास्तविक स्थिति सामने लाने के लिए अब मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत के कारणों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकती है.


फिलहाल परिजनों की ओर से इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं, जबकि चिकित्सकों का पक्ष है कि महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया था. ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई और अस्पताल स्तर पर इलाज के दौरान क्या स्थिति रही थी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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