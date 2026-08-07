/23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

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UGC Rollback: केंद्र सरकार की ओर से लाए गए यूजीसी कानून के विरोध में सामान्य वर्ग के संगठनों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है. इसी कड़ी में जनजागरण जागरूकता वाहन यात्रा के तहत डूंगरपुर पहुंचे क्षत्रिय करणी सेना और अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने कहा कि 23 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर सवर्ण आक्रोश महापंचायत आयोजित की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस महापंचायत में देशभर से बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे और यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग उठाई जाएगी.
डूंगरपुर पहुंचे राज शेखावत, आंदोलन का किया ऐलान
मीडिया से बातचीत करते हुए राज शेखावत ने कहा कि जनजागरण जागरूकता वाहन यात्रा के जरिए लोगों को यूजीसी कानून के बारे में जागरूक किया जा रहा है. यह यात्रा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होते हुए दिल्ली पहुंचेगी. उन्होंने बताया कि कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद 23 अगस्त से जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा. उनका कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक तरीके से होगा.
यूजीसी कानून पर उठाए सवाल
राज शेखावत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से लाया गया यूजीसी कानून विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पढ़ रहे सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि इस कानून का सबसे ज्यादा असर राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य समाज के विद्यार्थियों पर पड़ेगा. उनका दावा है कि यह कानून सामान्य वर्ग के युवाओं के भविष्य को प्रभावित करेगा, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही कानूनी लड़ाई
उन्होंने बताया कि इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी लड़ाई जारी है. उनका कहना है कि पिछले करीब छह महीनों से इस मुद्दे पर विवाद बना हुआ है, लेकिन अब तक सरकार ने कानून वापस लेने का कोई फैसला नहीं किया. इसी वजह से अब देशभर में जनसमर्थन जुटाकर बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया जा रहा है.
राजनीतिक दलों पर भी साधा निशाना
राज शेखावत ने कहा कि चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, किसी ने भी सामान्य वर्ग के लिए अलग से कोई विशेष योजना या आयोग नहीं बनाया. उन्होंने आरोप लगाया कि सामान्य वर्ग के अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है. उनका कहना है कि इसी कारण लोगों में नाराजगी बढ़ रही है.
23 अगस्त की महापंचायत पर टिकी नजर
उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को होने वाली सवर्ण आक्रोश महापंचायत के जरिए सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाई जाएगी. साथ ही उन्होंने दावा किया कि आने वाले चुनावों में राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य समाज के लोगों से घर-घर जाकर संपर्क किया जाएगा, कुलदेवी की शपथ दिलाई जाएगी और यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर जनसमर्थन जुटाया जाएगा. अब सभी की नजर 23 अगस्त को जंतर-मंतर पर होने वाली इस महापंचायत और उसके बाद सरकार के अगले कदम पर रहेगी.
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