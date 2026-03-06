Zee Rajasthan
खाड़ी देशों में फंसे वागड़ के प्रवासियों की सुरक्षा के लिए विधायक शंकरलाल डेचा सक्रिय, विदेश मंत्री को लिखा पत्र

Rajasthan News: विधायक शंकरलाल डेचा ने खाड़ी देशों में रह रहे वागड़ के 10 हजार प्रवासियों की सुरक्षा के लिए राजस्थान के गृह राज्य मंत्री और केंद्रीय विदेश मंत्री से गुहार लगाई है. उन्होंने दूतावासों को अलर्ट करने और आपात सहायता सुनिश्चित करने की मांग की है.

खाड़ी देशों में फंसे वागड़ के प्रवासियों की सुरक्षा के लिए विधायक शंकरलाल डेचा सक्रिय, विदेश मंत्री को लिखा पत्र

Shankarlal Decha MLA Dungarpur: खाड़ी देशों (Gulf Countries) में बदलते हालातों और बढ़ती अनिश्चितता के बीच, डूंगरपुर के सागवाड़ा से विधायक शंकरलाल डेचा ने वहां रह रहे वागड़ अंचल के हज़ारों प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया है. विधायक डेचा ने इसे अपनी 'सर्वोच्च प्राथमिकता' बताते हुए राज्य और केंद्र सरकार दोनों स्तरों पर प्रभावी कदम उठाने की मांग की है.

गृह राज्य मंत्री से मुलाकात
जयपुर प्रवास के दौरान विधायक शंकरलाल डेचा ने प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म से मुलाकात कर प्रवासियों की चिंताओं से अवगत कराया. विधायक ने बताया कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर संभाग के करीब 10 हजार से ज्यादा लोग कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, अबू धाबी, ईरान, इराक और दुबई में रोजगार के लिए निवासरत हैं. उन्होंने मंत्री बेढ़म से आग्रह किया कि किसी भी आपात स्थिति में इन प्रवासी भाइयों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार केंद्र के साथ समन्वय स्थापित करे.

विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखा पत्र
विधायक डेचा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय विदेश मंत्री को भी पत्र लिखकर हस्तक्षेप की अपील की है. पत्र में मुख्य रूप से दो मांगें रखी गई हैं. खाड़ी देशों में स्थित भारतीय दूतावासों (Embassies) को सक्रिय किया जाए ताकि वे स्थानीय राजस्थानी प्रवासियों के साथ सीधे संपर्क में रहें. वर्तमान परिस्थितियों में प्रवासियों को किसी भी प्रकार की कानूनी या भौतिक असुविधा न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ठोस निर्देश जारी करे.

हमारी प्राथमिकता सुरक्षा
विधायक शंकरलाल डेचा ने कहा कि वागड़ के प्रवासी भाई हमारे क्षेत्र की आर्थिक रीढ़ हैं. उनकी सुरक्षा और उनके परिवारों की मानसिक शांति के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे. उन्होंने प्रवासियों के परिजनों को भी ढांढस बंधाया कि सरकार उनकी हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

