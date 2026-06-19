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डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक-स्कूटी की टक्कर में 2 की मौत, एक गंभीर घायल

Dungarpur Accident: डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र में दो बाइक व स्कूटी की टक्कर में स्कूटी सवार व एक बाइक सवार की मौत हो गई. जबकि एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गया.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 19, 2026, 07:24 PM|Updated: Jun 19, 2026, 07:24 PM
डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक-स्कूटी की टक्कर में 2 की मौत, एक गंभीर घायल
Image Credit: Dungarpur Accident

Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बालाडिट गांव के पास दो बाइक व स्कूटी की टक्कर हो गई. हादसे में स्कूटी सवार व एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गया. घायल को डूंगरपुर जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है.

मामले के अनुसार, बोरी गांव निवासी सुशील कटारा स्कूटी से बालाडिट जा रहा था. इस दौरान बालाडिट गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही बाइक की स्कूटी से जबरदस्त टक्कर हो गई. वहीं एक अन्य बाइक सवार भी उनसे जा टकराया. हादसे में स्कूटी सवार सुशील, एक बाइक सवार सतिरामपुर निवासी कन्हैया लाल की मौत हो गई.

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जबकि अन्य बाइक सवार थाणा निवासी महिपाल बरांडा गंभीर घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर 108 एंबुलेंस व पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया.


वहीं शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. इधर गंभीर घायल महिपाल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से रेफर किया गया है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई कल की जाएगी.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर के यूआईटी सचिव को आज निलंबित कर दिया. पट्टा प्रकरणों में गंभीर अनियमितताओं के शिकायतों पर सीएम ने ये कार्रवाई की. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यूआईटी सचिव अशोक हसीजा के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें थीं, जिनपर एक्शन लिया गया है. उन्होंने कहा कि कई और कर्मचारियों के खिलाफ यूडीएच महकमें ने सख्त एक्शन लिया है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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