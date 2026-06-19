/डूंगरपुर में भीषण सड़क हादसा, बाइक-स्कूटी की टक्कर में 2 की मौत, एक गंभीर घायल

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Dungarpur Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कोतवाली थाना क्षेत्र के बालाडिट गांव के पास दो बाइक व स्कूटी की टक्कर हो गई. हादसे में स्कूटी सवार व एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गया. घायल को डूंगरपुर जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर किया गया है.
मामले के अनुसार, बोरी गांव निवासी सुशील कटारा स्कूटी से बालाडिट जा रहा था. इस दौरान बालाडिट गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही बाइक की स्कूटी से जबरदस्त टक्कर हो गई. वहीं एक अन्य बाइक सवार भी उनसे जा टकराया. हादसे में स्कूटी सवार सुशील, एक बाइक सवार सतिरामपुर निवासी कन्हैया लाल की मौत हो गई.
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जबकि अन्य बाइक सवार थाणा निवासी महिपाल बरांडा गंभीर घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगो की भीड़ जमा हो गई. सूचना पर 108 एंबुलेंस व पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घायल को 108 एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया.
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वहीं शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. इधर गंभीर घायल महिपाल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से रेफर किया गया है. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की सूचना दी है. पोस्टमार्टम की कार्रवाई कल की जाएगी.
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सीएम भजनलाल शर्मा ने श्रीगंगानगर के यूआईटी सचिव को आज निलंबित कर दिया. पट्टा प्रकरणों में गंभीर अनियमितताओं के शिकायतों पर सीएम ने ये कार्रवाई की. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यूआईटी सचिव अशोक हसीजा के खिलाफ कई गंभीर शिकायतें थीं, जिनपर एक्शन लिया गया है. उन्होंने कहा कि कई और कर्मचारियों के खिलाफ यूडीएच महकमें ने सख्त एक्शन लिया है.
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