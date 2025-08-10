Zee Rajasthan
बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पिता-पुत्र सहित 3 की मौत

Rajasthan Accident: डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव के पास एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र सहित 3 की मौत हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Aug 10, 2025, 20:18 IST | Updated: Aug 10, 2025, 20:18 IST

बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में पिता-पुत्र सहित 3 की मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के देवल गांव के पास एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र सहित 3 की मौत हो गई. जबकि बाइक सवार मृतक की पत्नी, साली व एक बच्चा घायल हुए गए.

हादसे के बाद लोगों ने बोलेरो को आग के हवाले कर दिया. घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मामले के अनुसार घोघरा फला देवल निवासी सुनील घोघरा अपनी पत्नी कमला, दो बच्चों, साली मुन्ना व उसके बच्चे के साथ कुल 6 लोग बाइक पर अपने ससुराल पालपादर से घर लौट रहे थे.

डूंगरपुर-खेरवाड़ा मार्ग पर देवल गांव के पास डूंगरपुर की ओर से आ रही एक बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार सुनील, उसका बेटा और साली के बेटे की मौत हो गई, जबकि सुनील की पत्नी, साली और एक बेटा घायल हो गए.

इधर हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने बोलेरो को आग के हवाले कर दिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया. वहीं तीनों शवों को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के बलवनिया गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. डूंगरपुर जिले के चौरासी थानाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि बलवनिया गांव निवासी रमेश डामोर ने रिपोर्ट दी है.

रिपोर्ट में बताया कि उसका 34 वर्षीय भाई सोमेश्वर डामोर गांव में किसी काम से गया था और वापस अपने घर लौट रहा था इस दौरान गांव में सीसी सड़क के पास लगी डीपी से उसे करंट लग गया और वह वहीं बेसुध हो गया.

परिजन उसे लेकर डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

