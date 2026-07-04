/मातम में बदली सरकारी नौकरी की खुशी, नियुक्ति पत्र मिलती ही पिता की ट्रेन हादसे में मौत

Rajasthan Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के साबेला बायपास के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां असारवा-उदयपुर ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. दिल दहला देने वाली बात यह है कि मृतक के घर में कुछ ही समय पहले सरकारी नौकरी की खुशियां आईं थीं, जो इस हादसे के बाद पल भर में मातम में बदल गईं.

बेटे को मिला था सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र

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मामले के अनुसार, राजपुर निवासी 55 वर्षीय गौतमलाल साद के बेटे जिम्मी साद का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयन हुआ था. आज शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित ''मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव'' कार्यक्रम में जिम्मी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला था. बेटा सरकारी सेवा में चयनित हुआ था, जिससे पूरा परिवार बेहद खुश था. नियुक्ति पत्र मिलने के कुछ ही देर बाद एक बेहद दुखद हादसा हो गया.

रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा

साबेला बायपास के पास गौतमलाल साद अपने फार्म से घर जाने के दौरान रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय अचानक असारवा-उदयपुर ट्रेन की चपेट में आ गए. हादसे में गौतमलाल की मौत हो गई. जिस घर में कुछ ही देर पहले तक बेटे की नौकरी की बधाईयां और खुशियां मनाई जा रही थीं.

सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम

वहां पिता की मौत की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को अपने कब्जे में लिया. इसके बाद मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

