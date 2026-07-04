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मातम में बदली सरकारी नौकरी की खुशी, नियुक्ति पत्र मिलती ही पिता की ट्रेन हादसे में मौत

Rajasthan Accident: डूंगरपुर में एक परिवार की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब बेटे को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिलने के कुछ ही देर बाद उसके पिता की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. साबेला बायपास के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय यह हादसा हुआ.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 04, 2026, 05:02 PM|Updated: Jul 04, 2026, 05:02 PM
मातम में बदली सरकारी नौकरी की खुशी, नियुक्ति पत्र मिलती ही पिता की ट्रेन हादसे में मौत
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के साबेला बायपास के पास एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां असारवा-उदयपुर ट्रेन की चपेट में आने से एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. दिल दहला देने वाली बात यह है कि मृतक के घर में कुछ ही समय पहले सरकारी नौकरी की खुशियां आईं थीं, जो इस हादसे के बाद पल भर में मातम में बदल गईं.

बेटे को मिला था सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र

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मामले के अनुसार, राजपुर निवासी 55 वर्षीय गौतमलाल साद के बेटे जिम्मी साद का चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर चयन हुआ था. आज शहर के विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में आयोजित ''मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव'' कार्यक्रम में जिम्मी को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला था. बेटा सरकारी सेवा में चयनित हुआ था, जिससे पूरा परिवार बेहद खुश था. नियुक्ति पत्र मिलने के कुछ ही देर बाद एक बेहद दुखद हादसा हो गया.

रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा

साबेला बायपास के पास गौतमलाल साद अपने फार्म से घर जाने के दौरान रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय अचानक असारवा-उदयपुर ट्रेन की चपेट में आ गए. हादसे में गौतमलाल की मौत हो गई. जिस घर में कुछ ही देर पहले तक बेटे की नौकरी की बधाईयां और खुशियां मनाई जा रही थीं.

सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम

वहां पिता की मौत की खबर पहुंचते ही कोहराम मच गया. हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर शव को अपने कब्जे में लिया. इसके बाद मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.Read More

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