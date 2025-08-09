रक्षाबंधन पर भाई की राह देखती रह गईं बहनें, साड़क हादसे में युवक की मौत

Rajasthan Accident: डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र में सागवाड़ा रोड पर तीजवड़ के पास 2 बाइक के बीच टक्कर में एक युवक की मौत हो गई.
Rajasthan Accident: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र में सागवाड़ा रोड पर तीजवड़ के पास 2 बाइक के बीच टक्कर में एक युवक की मौत हो गई. राखी के दिन युवक की दोनों बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार करती रह गई.
भाई की मौत पर परिवार में मातम का माहौल है. सदर थाना हेड कांस्टेबल सुरेंद्र ने बताया कि राहुल रोत निवासी कहारी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि उसके पिता की 5 साल पहले ही मौत हो गई है.
वे 2 भाई और 2 बहनें हैं. बड़ी बहन की शादी हो गई है, जबकि बड़ा भाई सुनील रोत कल शुक्रवार रात के समय अपने गांव कहारी से डूंगरपुर की तरफ काम से जा रहा था. तीजवड़ के पास जाते ही एक दूसरी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई.
हादसे में दोनों बाइक पर सवार 4 लोगों को चोटें आई. नीरज के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर चोट पर डूंगरपुर जिला अस्पताल लेकर आए. डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. नीरज की मौत की खबर जैसे ही घर पर पहुंची, तो परिवार के लोग फूट फूटकर रोने लगी.
बड़ी बहन सोमी आज अपने ससुराल से भाई के कलाई पर राखी बांधने के लिए आने वाली थी, जबकि छोटी बहन अर्चिता घर पर ही राखी की तैयारी कर रही थी. इसके बाद दोनों बहने फूट फुटकर रोने लगी. वहीं पुलिस ने एक्सीडेंट का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है.
