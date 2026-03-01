Zee Rajasthan
डूंगरपुर में ऑटो बेकाबू होकर पलटा, ड्राइवर की मौत, 2 महिलाओं समेत 4 घायल

Rajasthan Road Accident: डूंगरपुर के नवाटापरा में ढूंढोत्सव से लौट रहा एक ऑटो पलटने से ड्राइवर रूपलाल की मौत हो गई और परिवार के 4 लोग घायल हो गए. होली से ठीक पहले हुए इस हादसे ने परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है.

Published:Mar 01, 2026, 11:28 AM IST | Updated:Mar 01, 2026, 11:31 AM IST

डूंगरपुर में ऑटो बेकाबू होकर पलटा, ड्राइवर की मौत, 2 महिलाओं समेत 4 घायल

Dungarpur Auto Accident: होली की खुशियों और ढूंढोत्सव के उत्साह के बीच डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. नवाटापरा के पास एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से चालक की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

ढूंढोत्सव की खुशियों के बाद हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, ऐरावाला नेपालपुरा निवासी रूपलाल अहारी अपने चाचा की बेटी के बच्चे के ढूंढोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने परिवार के साथ नवाटापरा गए थे. वहीं कार्यक्रम के बाद सभी लोग ऑटो से वापस अपने घर लौट रहे थे. ऑटो खुद रूपलाल ही चला रहा था. नवाटापरा गांव के पास अचानक ऑटो बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया. हादसे की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े.

अस्पताल में इलाज और मौत
हादसे में घायल सभी 5 लोगों को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रूपलाल अहारी को मृत घोषित कर दिया. हादसे में जयंतीलाल, तुलसी, अजनबलाल और आशा देवी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है. दोवड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और घटना की जांच शुरू कर दी है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़
मृतक रूपलाल पेशे से ड्राइवर था और अपने परिवार का मुख्य सहारा था. बता दें कि रूपलाल के 4 बेटे हैं, जबकि एक बेटी की शादी हो चुकी है. जहां परिवार होली और ढूंढ की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं पिता की अचानक मौत ने पूरे घर में सन्नाटा पसार दिया है.

