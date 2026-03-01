डूंगरपुर में ऑटो बेकाबू होकर पलटा, ड्राइवर की मौत, 2 महिलाओं समेत 4 घायल

Dungarpur Auto Accident: होली की खुशियों और ढूंढोत्सव के उत्साह के बीच डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. नवाटापरा के पास एक अनियंत्रित ऑटो पलटने से चालक की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

ढूंढोत्सव की खुशियों के बाद हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, ऐरावाला नेपालपुरा निवासी रूपलाल अहारी अपने चाचा की बेटी के बच्चे के ढूंढोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने परिवार के साथ नवाटापरा गए थे. वहीं कार्यक्रम के बाद सभी लोग ऑटो से वापस अपने घर लौट रहे थे. ऑटो खुद रूपलाल ही चला रहा था. नवाटापरा गांव के पास अचानक ऑटो बेकाबू होकर सड़क पर पलट गया. हादसे की चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े.

अस्पताल में इलाज और मौत

हादसे में घायल सभी 5 लोगों को तुरंत डूंगरपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रूपलाल अहारी को मृत घोषित कर दिया. हादसे में जयंतीलाल, तुलसी, अजनबलाल और आशा देवी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है. दोवड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को मोर्चरी में रखवाया और घटना की जांच शुरू कर दी है.

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

मृतक रूपलाल पेशे से ड्राइवर था और अपने परिवार का मुख्य सहारा था. बता दें कि रूपलाल के 4 बेटे हैं, जबकि एक बेटी की शादी हो चुकी है. जहां परिवार होली और ढूंढ की खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा था, वहीं पिता की अचानक मौत ने पूरे घर में सन्नाटा पसार दिया है.

मार्बल ट्रोला: डूंगरपुर में भीषण भिड़ंत, एक युवक की मौत, दो की हालत नाजुक

डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र में रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया. सड़क के बीचों-बीच खराब होकर खड़े एक मार्बल से भरे ट्रोले से पीछे से आ रही दो गाड़ियां (क्रूज़र और ईको) टकरा गईं. इस त्रिस्तरीय भिड़ंत में एक युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं.

आधी रात,खराब ट्रोला

घटना पूंजपुर नागेश्वरी मंदिर के पास की है, जहां मौत का जाल कुछ इस तरह बिछा. बता दें कि मार्बल से लदा एक विशाल ट्रोला डूंगरपुर की ओर जा रहा था, जो आधी रात के समय तकनीकी खराबी के कारण सड़क के बीच ही रुक गया. रविवार सुबह अंधेरे और संभवतः कम विजिबिलिटी के कारण पीछे से आ रही एक क्रूजर जीप और फिर एक ईको कार अनियंत्रित होकर सीधे ट्रोले के पिछले हिस्से में जा घुसीं.

मुंगाना निवासी युवक की मौत

पूंजपुर चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए. बता दें कि अनिल (निवासी मुंगाना) की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस फिलहाल उसके परिजनों से संपर्क करने का प्रयास कर रही है. ईको सवार राकेश ननोमा (निवासी जगलादा) की हालत बेहद चिंताजनक होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है. वहीं क्रूजर सवार ईश्वर (निवासी लोदिया) का डूंगरपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

आसपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया ताकि यातायात सुचारू हो सके. शव को आसपुर मोर्चरी में रखवाया गया है.पुलिस इस मामले में ट्रोला चालक की लापरवाही की भी जांच कर रही है.

