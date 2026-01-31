Zee Rajasthan
आपसी रंजिश में भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की हत्या, चचेरे भाई पर भी किया हमला

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में दोवड़ा थाना अंतर्गत क्षेत्र के पाल कोलखंडा गांव में आपसी रंजिश के चलते एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी. वहीं चचेरे भाई पर भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Jan 31, 2026, 04:35 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 04:35 PM IST

आपसी रंजिश में भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की हत्या, चचेरे भाई पर भी किया हमला

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में दोवड़ा थाना अंतर्गत क्षेत्र के पाल कोलखंडा गांव में आपसी रंजिश के चलते एक भतीजे ने अपने चाचा की हत्या कर दी. वहीं चचेरे भाई पर भी चाकू से हमला कर घायल कर दिया. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाने के थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि पाल कोलखंडा निवासी हितेश परमार ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि दो-तीन महीने पहले उनके ताऊ हरीश की छोटी बेटी कहीं चली गई थी. इस बात को लेकर ताऊ और ताई लगातार हितेश के माता-पिता पर शक करते थे और आए दिन इसी बहाने गाली-गलौज और झगड़ा किया करते थे.

इसी बात को लेकर ताई व उनकी लड़की उसकी मां के साथ झगड़ा कर रही थी और मारपीट के लिए उतारू हो गए. इस दौरान जब बीच बचाव के लिए हितेश व उसके पिता देवीलाल गए, तो हितेश के ताऊ हरीश व उसके चचेरे भाई चंद्र प्रकाश भी वहां आ गए ओर चन्द्रप्रकाश ने हितेश के पिता देवीलाल के पेट में चाकू घोप दिया. जिससे वे लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गए.

वहीं इस दौरान चंद्रप्रकाश ने हितेश पर भी चाकू से वार किया. जिससे वह भी घायल हो गया. दोनों घायल पिता पुत्र को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने पिता देवीलाल को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और शव को मोर्चरी में शिफ्ट करवाया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी.

