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बहन की शादी से पांच दिन पहले भाई ने किया ऐसा काम! मातम में बदल गईं सारी खुशियां

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में एक युवक ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की चचेरी बहिन की 13 मई को शादी थी. युवक के मौत के बाद शादी की खुशिया मातम में बदल गई है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 08, 2026, 03:17 PM|Updated: May 08, 2026, 03:17 PM
बहन की शादी से पांच दिन पहले भाई ने किया ऐसा काम! मातम में बदल गईं सारी खुशियां
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में धंबोला थाना क्षेत्र के मेवाड़ा गांव में एक युवक ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इधर युवक की चचेरी बहिन की 13 मई को शादी थी. युवक के मौत के बाद शादी की खुशिया मातम में बदल गई है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

मामले के अनुसार, मेवाड़ा निवासी माताजी फला निवासी 25 वर्षीय मगन कलासुआ बीती रात को दुकान से सामान लाने की बात कहकर घर से निकला था, जो कि देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद उसकी मां और दो बहनों ने मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की. युवक के मोबाइल की घंटी बजती रही, लेकिन फोन नहीं उठा.

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शुक्रवार सुबह गांव के लोगों को पेड़ पर युवक का शव लटका दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतरवाकर सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक अविवाहित था और गुजरात में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिवार में उसकी पांच बहनें हैं, जिनमें से तीन की शादी हो चुकी है, जबकि दो बहनें और मां उसके साथ रहती हैं.

इधर परिवार में चाचा के घर चचेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थीं. आगामी 13 मई को बारात आने वाली थी, लेकिन युवक की मौत के बाद परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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