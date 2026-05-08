/बहन की शादी से पांच दिन पहले भाई ने किया ऐसा काम! मातम में बदल गईं सारी खुशियां

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में धंबोला थाना क्षेत्र के मेवाड़ा गांव में एक युवक ने घर के पास पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इधर युवक की चचेरी बहिन की 13 मई को शादी थी. युवक के मौत के बाद शादी की खुशिया मातम में बदल गई है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

मामले के अनुसार, मेवाड़ा निवासी माताजी फला निवासी 25 वर्षीय मगन कलासुआ बीती रात को दुकान से सामान लाने की बात कहकर घर से निकला था, जो कि देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद उसकी मां और दो बहनों ने मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की. युवक के मोबाइल की घंटी बजती रही, लेकिन फोन नहीं उठा.

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शुक्रवार सुबह गांव के लोगों को पेड़ पर युवक का शव लटका दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पेड़ से उतरवाकर सीमलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. मृतक अविवाहित था और गुजरात में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिवार में उसकी पांच बहनें हैं, जिनमें से तीन की शादी हो चुकी है, जबकि दो बहनें और मां उसके साथ रहती हैं.

इधर परिवार में चाचा के घर चचेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थीं. आगामी 13 मई को बारात आने वाली थी, लेकिन युवक की मौत के बाद परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने शव को सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है.