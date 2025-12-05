Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

घर से 500 मीटर खेतों में उठे हुए धुएं में मिला पत्नी का कंकाल और खोपड़ी, पास रखा था मंगलसूत्र

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के सोलंकी गांव में एक पति को खेत में धुएं के बीच उसका 
जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली. इसके पास ही मंगलसूत्र रखा था. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 05, 2025, 05:30 PM IST | Updated: Dec 05, 2025, 05:30 PM IST

Trending Photos

शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट, धूजणी और शीतलहर ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई! पढ़ें आज का मौसम अपडेट
7 Photos
rajasthan weather news

शेखावाटी में न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट, धूजणी और शीतलहर ने आमजन की परेशानियां बढ़ाई! पढ़ें आज का मौसम अपडेट

फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च
9 Photos
Rajasthan Wedding Destination

फिल्मी स्टाइल में करनी है शादी? चंबल रिवर फ्रंट बना है ट्रेडिंग डेस्टिनेशन, जानें 1 दिन का कितना है खर्च

महाराजा गंगा सिंह का वो सौगात जिसकी मदद से रेगिस्तान बन गया अन्न का कटोरा! पढ़ें छप्पनिया अकाल के बाद की यह शौर्य गाथा
7 Photos
bikaner

महाराजा गंगा सिंह का वो सौगात जिसकी मदद से रेगिस्तान बन गया अन्न का कटोरा! पढ़ें छप्पनिया अकाल के बाद की यह शौर्य गाथा

राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बस एक क्लिक में घर बैठे ऐसे चेक करें पूरा बैलेंस
7 Photos
jaipur

राजस्थान के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! बस एक क्लिक में घर बैठे ऐसे चेक करें पूरा बैलेंस

घर से 500 मीटर खेतों में उठे हुए धुएं में मिला पत्नी का कंकाल और खोपड़ी, पास रखा था मंगलसूत्र

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पारडा सोलंकी गांव में एक महिला का जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली. घटना के बाद सनसनी फैल गई. गांव ओर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए.

महिला सुबह से ही घर से निकल गई थी. इसके बाद पति 5 घंटे तक उसे ढूंढता रहा. खेतों में ही धुआं उठते देख वह पहुंचा तो पत्नी की लाश जलती हुई मिली. खोपड़ी के पास ही उसका मंगलसूत्र भी था, जिसे देखकर उसने पहचान की. वहीं सूचना पर आसपुर थाना पुलिस भी पहुंच गई. एफएसएल टीम मौके से सबूत जुटाने में लगी हुई है.

डूंगरपुर जिले के आसपुर थाने के सीआई प्रदीप कुमार ने बताया कि धनजी पुत्र मावजी बुझ मीणा निवासी पारड़ा सोलंकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि सुबह करीब 4 बजे उसकी पत्नी सजू भुज घर से निकल गई थी. इसके बाद वह काफी देर तक वापस घर नहीं आई, जिस पर उसकी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जिस पर आसपास के रिश्तेदारों और लोगों से भी पूछताछ की लेकिन सजू के बारे में कोई पता नहीं लगा. वह अपने पीहर भी नहीं गई थी. तलाश के दौरान ही घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेतों में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिस पर धनजी बुझ मौके पर पहुंचा तो वहां पर जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली. खोपड़ी के पास ही एक मंगलसूत्र भी था, जो उसकी पत्नी सजु का था.

मंगलसूत्र को देखकर अपनी पत्नी के रूप में पहचान की घटना के बाद सनसनी फैल गई. गांव ओर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. वहीं, सूचना पर आसपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. घटना के पास ही कुछ दूरी पर झाड़ियां में एक पर्स मिला, जिस पर शुभम ज्वेलर्स मुंगेर का एक पर्स भी मिला, जिसमें 500 रखे हुए थे.

धनजी ने बताया कि यह पर्स उसकी पत्नी का ही है. आसपुर पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया. वहीं, घटना से जुड़े हुए साक्ष्य इकट्ठे किए. पति ने बताया कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी. मर जाने और आत्महत्या करने की भी बात करती थी. फिलहाल पुलिस पूरे घटना को लेकर जांच में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news