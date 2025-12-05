घर से 500 मीटर खेतों में उठे हुए धुएं में मिला पत्नी का कंकाल और खोपड़ी, पास रखा था मंगलसूत्र

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पारडा सोलंकी गांव में एक महिला का जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली. घटना के बाद सनसनी फैल गई. गांव ओर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए.

महिला सुबह से ही घर से निकल गई थी. इसके बाद पति 5 घंटे तक उसे ढूंढता रहा. खेतों में ही धुआं उठते देख वह पहुंचा तो पत्नी की लाश जलती हुई मिली. खोपड़ी के पास ही उसका मंगलसूत्र भी था, जिसे देखकर उसने पहचान की. वहीं सूचना पर आसपुर थाना पुलिस भी पहुंच गई. एफएसएल टीम मौके से सबूत जुटाने में लगी हुई है.

डूंगरपुर जिले के आसपुर थाने के सीआई प्रदीप कुमार ने बताया कि धनजी पुत्र मावजी बुझ मीणा निवासी पारड़ा सोलंकी में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि सुबह करीब 4 बजे उसकी पत्नी सजू भुज घर से निकल गई थी. इसके बाद वह काफी देर तक वापस घर नहीं आई, जिस पर उसकी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा.

जिस पर आसपास के रिश्तेदारों और लोगों से भी पूछताछ की लेकिन सजू के बारे में कोई पता नहीं लगा. वह अपने पीहर भी नहीं गई थी. तलाश के दौरान ही घर से करीब 500 मीटर की दूरी पर खेतों में धुआं उठता हुआ दिखाई दिया, जिस पर धनजी बुझ मौके पर पहुंचा तो वहां पर जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली. खोपड़ी के पास ही एक मंगलसूत्र भी था, जो उसकी पत्नी सजु का था.

मंगलसूत्र को देखकर अपनी पत्नी के रूप में पहचान की घटना के बाद सनसनी फैल गई. गांव ओर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए. वहीं, सूचना पर आसपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. घटना के पास ही कुछ दूरी पर झाड़ियां में एक पर्स मिला, जिस पर शुभम ज्वेलर्स मुंगेर का एक पर्स भी मिला, जिसमें 500 रखे हुए थे.

धनजी ने बताया कि यह पर्स उसकी पत्नी का ही है. आसपुर पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया. वहीं, घटना से जुड़े हुए साक्ष्य इकट्ठे किए. पति ने बताया कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी. मर जाने और आत्महत्या करने की भी बात करती थी. फिलहाल पुलिस पूरे घटना को लेकर जांच में जुटी है.

