दोस्तों के साथ मिलकर दामाद ने ससुर पर किया हमला, फिर मौके से...

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में चौरासी थाना क्षेत्र के वैंजा गांव में आपसी विवाद के चलते एक दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया.

Published: Sep 21, 2025, 04:29 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 04:29 PM IST

दोस्तों के साथ मिलकर दामाद ने ससुर पर किया हमला, फिर मौके से...

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में चौरासी थाना क्षेत्र के वैंजा गांव में आपसी विवाद के चलते एक दामाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर ससुर पर जानलेवा हमला कर दिया. हमले में ससुर गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं हमलावर दामाद मौके से फरार हो गया.

घायल ससुर को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. मामले के अनुसार नरणिया गांव निवासी रमेशचंद्र ढोली अपनी पत्नी इलायची ढोली के साथ अपने ससुराल वैंजा गांव में साली की मृत्यु पर पहुंचे थे. इधर रमेश का दामाद सुरपुर निवासी गजेंद्र ढोली अपने 5 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा.

इस दौरान दामाद गजेंद्र ढोली ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ससुर रमेशचंद्र पर लोहे के पाइप से हमला कर दिया. इस दौरान बीच-बचाव करने आई रमेश की पत्नी इलाइची ढोली के साथ भी मारपीट की गई. हमले के बाद आरोपी दामाद और उसके साथी मौके से भाग खड़े हुए.

हमले में ससुर रमेश गंभीर घायल हो गया, जिसको परिजनों ने डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है. इधर सूचना पर पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची और घटना की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

सीकर के श्रीमाधोपुर में 10 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. इस संबंध में थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है. श्रीमाधोपुर थाने में जय भवानी ज्वैलर्स के मालिक व मुनीम के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. एसपी के निर्देश पर मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई है.

आरोपियों ने बैंकों से नीलामी में सोना छुड़वाने के व्यापार का झांसा देकर ठगी की है. इस मामले में 17 लोग ठगी के शिकार हुए हैं. ठगी के शिकार 17 में से 11 लोग पूर्व सैनिक है. आरोपियों ने 4 करोड़ रुपए पीड़ितों को वापस भी लौटाए. पीड़ितों को नकली सोना भी दिया. मामला दर्ज होने के बाद पुलिस इसकी जांच कर रही है.

