घर पर खाना लेकर पहुंची मां तो नहीं मिला बेटा, खेत में गई तो देखा...

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में धंबोला थाना क्षेत्र के तंबोलिया गांव में एक किसान का शव खेत में मिलने पर सनसनी फैल गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.
Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में धंबोला थाना क्षेत्र के तंबोलिया गांव में एक किसान का शव खेत में मिलने पर सनसनी फैल गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
डूंगरपुर जिले के धंबोला थाने के एसआई मणिलाल ने बताया कि तंबोलिया गांव निवासी कांतिलाल डामोर ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई भाना डामोर घर पर अकेला रहता था. आज उसकी मां भाना के घर पर खाना लेकर गई, तो वह घर पर नहीं था.
घर पर नहीं होने पर मां ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला. वहीं इसके बाद मां ने खेत पर जाकर देखा तो भाना का शव खेत में पड़ा हुआ था. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मौके से उठवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया. जहां पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया. वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
डूंगरपुर जिले में जसेला पंचायत के राजस्व गांव केसरपुरा गांव के कैलाश पारगी और गौरीशंकर बुज के नेतृत्व में युवाओं ने विधायक शंकरलाल डेचा के कार्य से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम लिया. उन्होंने बताया कि आज क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भाजलाल शर्मा के नेतृत्व में देश और प्रदेश तरक्की कर रहा है.
गरीब कल्याण की योजनाओं से हर आम व्यक्ति को लाभ मिल रहा है. भाजपा सरकार के द्वारा डेढ़ वर्ष में कराए गए कार्य और विधायक शंकरलाल डेचा के द्वारा आम जन के प्रति व्यवहार और कार्यों से प्रभावित होकर आज कार्यकर्ता ने भाजपा का दामन थामा.
