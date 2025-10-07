Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पत्नी के चरित्र पर हुआ शक तो पति ने किया ऐसा कांड, दुकान के तहखाने में...

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता गांव में पत्नी की हत्या कर दफनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 07, 2025, 08:39 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 08:39 PM IST

Trending Photos

जयपुर के ज्योतिषी से जानिए धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का तरीका, दौड़ी आएंगी मां लक्ष्मी!
14 Photos
diwali 2025

जयपुर के ज्योतिषी से जानिए धनतेरस पर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा का तरीका, दौड़ी आएंगी मां लक्ष्मी!

ऐसे घर पर बनाएं राजस्थानी बेड़मी पूरी, जानें रेसिपी और फायदें
7 Photos
Bedmi Puri

ऐसे घर पर बनाएं राजस्थानी बेड़मी पूरी, जानें रेसिपी और फायदें

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी! 13 जिलों में येलो अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में ताबड़तोड़ बारिश का दौर जारी! 13 जिलों में येलो अलर्ट

जयपुर SMS ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड के बाद राजस्थान के बड़े अस्पतालों में हुए रियालिटी चैक कौन पास, कौन फेल?
8 Photos
Rajasthan news

जयपुर SMS ट्रॉमा सेंटर अग्निकांड के बाद राजस्थान के बड़े अस्पतालों में हुए रियालिटी चैक कौन पास, कौन फेल?

पत्नी के चरित्र पर हुआ शक तो पति ने किया ऐसा कांड, दुकान के तहखाने में...

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता गांव में पत्नी की हत्या कर दफनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते हुए झगड़े के बाद आवेश में आकर गले में रस्सी का फंदा डालकर हत्या कर दी थी.

वहीं उसके बाद शव दफना दिया था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा ने बताया कि सुराता गांव निवासी अरविंद रोत ने 27 सितंबर की रात अपनी 30 वर्षीय पत्नी चेतना की हत्या कर दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना को छुपाने के लिए आरोपी ने 29 सितंबर को अपनी दुकान के तहखाने में गड्ढा खोदकर पत्नी का शव दफना दिया. 2 अक्टूबर को आरोपी अरविंद ने चौरासी थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी थी. घटना की जानकारी मिलते ही मृतका का पीहर पक्ष भी मौके पर पहुंच गया था.

पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में दफनाए गए शव को बाहर निकाला था. वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर हत्या का मामला दर्ज कर किया था. इधर पुलिस ने आज आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी अरविंद ने बताया कि उसे उसकी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते 27 सितंबर को उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था. झगड़े के दौरान आवेश में आकर उसने अपनी पत्नी के गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या कर दी थी. वहीं हत्या के दो दिन बाद 29 सितंबर को शव को दुकान के नीचे दफना दिया था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news