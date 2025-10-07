पत्नी के चरित्र पर हुआ शक तो पति ने किया ऐसा कांड, दुकान के तहखाने में...

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता गांव में पत्नी की हत्या कर दफनाने के मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते हुए झगड़े के बाद आवेश में आकर गले में रस्सी का फंदा डालकर हत्या कर दी थी.

वहीं उसके बाद शव दफना दिया था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है. डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा उपाधीक्षक राजकुमार राजोरा ने बताया कि सुराता गांव निवासी अरविंद रोत ने 27 सितंबर की रात अपनी 30 वर्षीय पत्नी चेतना की हत्या कर दी.

घटना को छुपाने के लिए आरोपी ने 29 सितंबर को अपनी दुकान के तहखाने में गड्ढा खोदकर पत्नी का शव दफना दिया. 2 अक्टूबर को आरोपी अरविंद ने चौरासी थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी थी. घटना की जानकारी मिलते ही मृतका का पीहर पक्ष भी मौके पर पहुंच गया था.

पुलिस ने एसडीएम की मौजूदगी में दफनाए गए शव को बाहर निकाला था. वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर हत्या का मामला दर्ज कर किया था. इधर पुलिस ने आज आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस पूछताछ में आरोपी अरविंद ने बताया कि उसे उसकी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते 27 सितंबर को उसका उसकी पत्नी के साथ झगड़ा हुआ था. झगड़े के दौरान आवेश में आकर उसने अपनी पत्नी के गले में रस्सी डालकर उसकी हत्या कर दी थी. वहीं हत्या के दो दिन बाद 29 सितंबर को शव को दुकान के नीचे दफना दिया था. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.