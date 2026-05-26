/पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, साढ़ू भी हुआ घायल

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में कुंआ थाना क्षेत्र के धनगांव गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही साले और साढ़ू पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में साला गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

वहीं बीच-बचाव करने आए साढ़ू को भी चोटें आई हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. मामले के अनुसार, लिखतिया गांव निवासी अल्पेश डेंडोर अपनी बहन कोकिला को लेने के लिए धनगांव गांव स्थित उसके ससुराल गया था. अल्पेश के साथ उसकी मदद के लिए उसका दूसरा जीजा शांतिलाल भी मौजूद था.

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दोनों जब धनगांव पहुंचे और कोकिला को अपने साथ घर ले जाने लगे, तभी कोकिला का पति दिनेश पारगी आवेश में आ गया. पारिवारिक विवाद इस कदर बढ़ा कि आरोपी दिनेश ने पीछे से अचानक अपने साले अल्पेश पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

चाकू के वार सीधे लगने से अल्पेश लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. साले को बचाने के लिए जब दूसरा जीजा ओर दिनेश का साढू शांतिलाल आगे आया, तो आरोपी दिनेश ने उस पर भी हमला कर दिया, जिससे शांतिलाल भी जख्मी हो गया. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

ग्रामीणों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचित किया. मौके पर पहुंची एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को तुरंत कुंआ अस्पताल ले जाया गया. चिकित्साकर्मियों ने प्राथमिक उपचार के बाद अल्पेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे डूंगरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है.