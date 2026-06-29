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डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी

Rajasthan Crime: डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में कालिका पेट्रोलिंग की महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर 7-8 हथियारबंद बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट करने के बाद सोने की चेन, पेंडल और मोबाइल लूट लिया तथा महिला कांस्टेबल के अपहरण का भी प्रयास किया.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 29, 2026, 04:00 PM|Updated: Jun 29, 2026, 04:00 PM
डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माडा गांव में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने सरेराह कालिक पेट्रोलिंग की कांस्टेबल व उसके मामा पर हथियारों और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने न सिर्फ दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि सोने के जेवरात और मोबाइल भी लूट कर फरार हो गए. शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से भाग लिए.

सूचना पर पहुंची रामसागड़ा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. मामले के अनुसार, माडा निवासी केसरीमल लबाना अपनी भांजी मोनिका जो कि कालिका पेट्रोलिंग में कांस्टेबल है उसके साथ बाइक पर सवार होकर अपने पुराने मकान से नए मकान की तरफ जा रहे थे.

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घर से 100 मीटर की दूरी पर हुआ हमला

वे अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि गांव के ही 7 से 8 हथियारबंद बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया. बदमाशों ने केसरीमल को घेरकर लाठियों और अन्य हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मामा केसरीमल को पिटता देख उनकी भांजी मोनिका जब बीच-बचाव करने आई, तो बदमाशों ने उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की.

महिला कांस्टेबल के अपहरण की कोशिश

हद तो तब हो गई जब बदमाशों ने मोनिका को जबरन गाड़ी में डालकर अपहरण करने का प्रयास किया. वहीं बदमाशों ने केसरीमल के गले में पहनी 2 तोले सोने की चेन और मोबाइल लूट लिया. वहीं इसके साथ ही मोनिका के गले में पहनी डेढ़ तोले की सोने की चेन और आधा तोले का पेंडल छीन लिया.

पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप

बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले भी इन बदमाशों ने पीड़ित की भांजी मोनिका के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके संबंध में पूर्व में भी रामसागड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है. इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. चीख-पुकार और हल्ला होने पर जब आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा होने लगे, तो बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से रफूचक्कर हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही रामसागड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस और परिजनों की मदद से दोनों घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने पीड़ितों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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