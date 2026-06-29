/डूंगरपुर में महिला कांस्टेबल और उसके मामा पर जानलेवा हमला, सोने की चेन लूटी, अपहरण की कोशिश से सनसनी

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना क्षेत्र के माडा गांव में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने सरेराह कालिक पेट्रोलिंग की कांस्टेबल व उसके मामा पर हथियारों और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया. बदमाशों ने न सिर्फ दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि सोने के जेवरात और मोबाइल भी लूट कर फरार हो गए. शोर मचाने पर ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से भाग लिए.

सूचना पर पहुंची रामसागड़ा थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं दोनों घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है. मामले के अनुसार, माडा निवासी केसरीमल लबाना अपनी भांजी मोनिका जो कि कालिका पेट्रोलिंग में कांस्टेबल है उसके साथ बाइक पर सवार होकर अपने पुराने मकान से नए मकान की तरफ जा रहे थे.

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घर से 100 मीटर की दूरी पर हुआ हमला

वे अपने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही पहुंचे थे कि गांव के ही 7 से 8 हथियारबंद बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया. बदमाशों ने केसरीमल को घेरकर लाठियों और अन्य हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. मामा केसरीमल को पिटता देख उनकी भांजी मोनिका जब बीच-बचाव करने आई, तो बदमाशों ने उसके साथ भी बेरहमी से मारपीट की.

महिला कांस्टेबल के अपहरण की कोशिश

हद तो तब हो गई जब बदमाशों ने मोनिका को जबरन गाड़ी में डालकर अपहरण करने का प्रयास किया. वहीं बदमाशों ने केसरीमल के गले में पहनी 2 तोले सोने की चेन और मोबाइल लूट लिया. वहीं इसके साथ ही मोनिका के गले में पहनी डेढ़ तोले की सोने की चेन और आधा तोले का पेंडल छीन लिया.

पुरानी रंजिश में वारदात का आरोप

बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले भी इन बदमाशों ने पीड़ित की भांजी मोनिका के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके संबंध में पूर्व में भी रामसागड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है. इसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया. चीख-पुकार और हल्ला होने पर जब आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा होने लगे, तो बदमाश जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से रफूचक्कर हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही रामसागड़ा थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस और परिजनों की मदद से दोनों घायलों को निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां फिलहाल दोनों का इलाज चल रहा है. पुलिस ने पीड़ितों के बयान के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

