Zee Rajasthan
mobile app

घूमने जाने के लिए घर से निकला युवक, झाड़ियों में छिपे बदमाशों ने कर दी हत्या

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में एक युवक की लाठी, डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी. युवक घर से घूमने जाने का कहकर निकला था.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Aug 12, 2025, 21:51 IST | Updated: Aug 12, 2025, 21:51 IST

Trending Photos

इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को पहनाए राजस्थानी गोटा-डोरिया पोशाक, आएगा चांद सा निखार!
7 Photos
Rajasthan news

इस जन्माष्टमी लड्डू गोपाल को पहनाए राजस्थानी गोटा-डोरिया पोशाक, आएगा चांद सा निखार!

राजस्थान में नहीं हो सकी नकली बारिश, ड्रोन भी धम्म से गिरा
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान में नहीं हो सकी नकली बारिश, ड्रोन भी धम्म से गिरा

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो कृष्ण मंदिर, जहां जन्मोत्सव और नंदोत्सव मनाया जाता है एक ही दिन?
7 Photos
rajasthan temple

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो कृष्ण मंदिर, जहां जन्मोत्सव और नंदोत्सव मनाया जाता है एक ही दिन?

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, 14-15 अगस्त को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में फिर सक्रिय होगा मानसून, 14-15 अगस्त को इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

घूमने जाने के लिए घर से निकला युवक, झाड़ियों में छिपे बदमाशों ने कर दी हत्या

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में एक युवक की लाठी, डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी. युवक घर से घूमने जाने का कहकर निकला था. झाड़ियों में छुपे बदमाशों ने उसपर हमला कर दिया.

गंभीर घायल युवक को डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है. रामसगड़ा थाना पुलिस के अनुसार जेलाना निवासी गोवर्धन खराड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि उसका बेटा जगदीश खराड़ी दोपहर बाद गांव में घूमने जाने का कहकर निकला था.

Trending Now

इस दौरान घर से दूर झाड़ियों में पहले से छुपकर बैठे बदमाशों ने उसके बेटे पर हमला कर दिया. लाठी, डंडों से उसके बेटे के साथ मारपीट की. जिससे उसके बेटे के शरीर पर कई जगह चोटें आई. वहीं बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वे दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन बदमाश मौके से भाग गए.

गंभीर घायल बेटे को एंबुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. डॉक्टर ने जांच के बाद उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर रामसागड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. वहीं पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुट गई है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य सरकार द्वारा कक्षा 5वीं की अंग्रेजी बुक में से वीर बाला काली बाई की प्रेरक कहानी को हटाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया.

एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया. वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम को शहीद कालीबाई और आदिवासियों का अपमान बताया और उस पाठ को पुनः शामिल करने की मांग रखी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंDungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news