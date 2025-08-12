घूमने जाने के लिए घर से निकला युवक, झाड़ियों में छिपे बदमाशों ने कर दी हत्या

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में एक युवक की लाठी, डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी. युवक घर से घूमने जाने का कहकर निकला था.
Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में एक युवक की लाठी, डंडों से पीट पीटकर हत्या कर दी. युवक घर से घूमने जाने का कहकर निकला था. झाड़ियों में छुपे बदमाशों ने उसपर हमला कर दिया.
गंभीर घायल युवक को डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया. वहीं पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है. रामसगड़ा थाना पुलिस के अनुसार जेलाना निवासी गोवर्धन खराड़ी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है. इसमें बताया कि उसका बेटा जगदीश खराड़ी दोपहर बाद गांव में घूमने जाने का कहकर निकला था.
इस दौरान घर से दूर झाड़ियों में पहले से छुपकर बैठे बदमाशों ने उसके बेटे पर हमला कर दिया. लाठी, डंडों से उसके बेटे के साथ मारपीट की. जिससे उसके बेटे के शरीर पर कई जगह चोटें आई. वहीं बेटे के चिल्लाने की आवाज सुनकर वे दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन बदमाश मौके से भाग गए.
गंभीर घायल बेटे को एंबुलेंस से डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. डॉक्टर ने जांच के बाद उसके बेटे को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना पर रामसागड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली. वहीं पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुट गई है.
डूंगरपुर जिले में सीमलवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य सरकार द्वारा कक्षा 5वीं की अंग्रेजी बुक में से वीर बाला काली बाई की प्रेरक कहानी को हटाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया.
एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया. वहीं राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम को शहीद कालीबाई और आदिवासियों का अपमान बताया और उस पाठ को पुनः शामिल करने की मांग रखी.
