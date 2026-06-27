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डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

Rajasthan Crime: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में एक विवाहिता अपने घर में फांसी के फंदे पर मृत मिली. महिला की दो महीने पहले ही शादी हुई थी. मृतका के पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया है.

Edited byAman SinghReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jun 27, 2026, 09:03 PM|Updated: Jun 27, 2026, 09:03 PM
डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप
Image Credit: Dungarpur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के माल चौकी गांव में एक विवाहिता घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली. दो माह पहले उसकी शादी हुई थी. घटना के बाद सनसनी फैल गई. घटना को लेकर पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या की आशंका जताई है.

घटना के समय पति और ससुर अहमदाबाद में थे

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चौरासी थाना पुलिस के अनुसार, कल्पना पत्नी अरविंद रोत निवासी माल चौकी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. उसकी शादी करीब दो माह पहले ही हुई थी. घटना के समय कल्पना घर में अकेली थी, जबकि उसका पति और ससुर काम के सिलसिले में अहमदाबाद गए हुए थे.

पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया

मृतका के पिता लक्ष्मण अमरा डामोर निवासी गड़ा मालजी थाना सदर ने चौरासी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. उन्होंने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है.

मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने पीहर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले की जांच सीमलवाड़ा डीएसपी मदनलाल विश्नोई के निर्देशन में की जा रही है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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