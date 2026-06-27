/डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

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Rajasthan Crime: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के माल चौकी गांव में एक विवाहिता घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली. दो माह पहले उसकी शादी हुई थी. घटना के बाद सनसनी फैल गई. घटना को लेकर पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या की आशंका जताई है.
घटना के समय पति और ससुर अहमदाबाद में थे
चौरासी थाना पुलिस के अनुसार, कल्पना पत्नी अरविंद रोत निवासी माल चौकी का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला. उसकी शादी करीब दो माह पहले ही हुई थी. घटना के समय कल्पना घर में अकेली थी, जबकि उसका पति और ससुर काम के सिलसिले में अहमदाबाद गए हुए थे.
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पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया
मृतका के पिता लक्ष्मण अमरा डामोर निवासी गड़ा मालजी थाना सदर ने चौरासी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. उन्होंने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है.
मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच
पुलिस ने पीहर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले की जांच सीमलवाड़ा डीएसपी मदनलाल विश्नोई के निर्देशन में की जा रही है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच में जुटी है, ताकि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके. पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया. फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है.
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