/शादी का जश्न बना मातम! बिनौले में युवक की पीट-पीटकर हत्या के आरोप में 2 गिरफ्तार

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान हुए झगड़े ने दर्दनाक मोड़ ले लिया. रखोड़िया गांव में बिनौले के कार्यक्रम के दौरान एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक नाबालिग को डिटेन किया गया है.

धम्बोला थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवल ने बताया कि यह घटना 20 अप्रैल की है. रखोड़िया गांव निवासी इंदिरा रोत ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने पुलिस को बताया कि वह उस समय गडा बाटेश्वर गांव में एक रिश्तेदारी में गई हुई थीं, जबकि उनके पति कान्ति रोत घर पर ही थे.

जब इंदिरा रोत वापस लौटीं, तो उनके भतीजे तकु उर्फ तेजपाल ने उन्हें घटना की जानकारी दी. तेजपाल ने बताया कि गांव के प्राथमिक स्कूल के पास कुछ लोगों ने कान्ति रोत के साथ मारपीट की थी. आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने लात-घूसों से हमला किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए हत्या का केस दर्ज किया गया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्य जुटाए, जिसके आधार पर आरोपियों की पहचान की गई.

जांच के दौरान पुलिस ने सुरेश पुत्र मोहन रोत निवासी रखोड़िया और कांति पुत्र शिवा भगोरा निवासी माना तलाई को गिरफ्तार कर लिया. इसके अलावा एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने आपसी झगड़े के दौरान मारपीट करने की बात स्वीकार की है.

पुलिस के अनुसार यह विवाद अचानक हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक रूप ले बैठा. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. वहीं गांव में इस घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.