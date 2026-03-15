भीलूड़ा में चोरी की नीयत से घर में घुसे बदमाश, पड़ोसियों की सतर्कता से टली बड़ी वारदात

Bhiluda Chori Attempt: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के भीलूड़ा गांव में बीती रात पड़ोसियों की सजगता ने एक बड़ी चोरी की वारदात को नाकाम कर दिया. अज्ञात बदमाशों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर भीतर प्रवेश तो कर लिया, लेकिन खाली हाथ भागने पर मजबूर हो गए.

सूने घर का उठाया फायदा

पीड़ित चंद्रप्रकाश शाह के अनुसार, शनिवार रात परिवार के सभी सदस्य मंदिर दर्शन के लिए गए हुए थे और वे स्वयं अपनी दुकान पर थे. घर को खाली पाकर 2 से 3 अज्ञात बदमाश घर के पिछले हिस्से में पहुंचे. चोरों ने जाली काटकर और खिड़की का शीशा तोड़कर घर के भीतर प्रवेश किया.

पड़ोसियों की सतर्कता से टली वारदात

बदमाशों ने घर के अंदर सामान बिखेरना शुरू किया ही था कि पड़ोसियों को घर में असामान्य हलचल और आवाजें सुनाई दीं. बता दें कि शक होने पर पड़ोसियों ने तुरंत अपने घर की और बाहर की लाइटें जला दीं. अचानक रोशनी होते देख बदमाश घबरा गए. पकड़े जाने के डर से वे कीमती सामान छोड़कर दीवार फांदते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध

घटना की सूचना मिलते ही सागवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज जांची गई, जिसमें संदिग्ध बदमाश दीवार फांदते नजर आ रहे हैं. हालांकि, अंधेरा होने के कारण उनके चेहरे स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन पुलिस इन फुटेज के आधार पर क्षेत्र के आदतन अपराधियों और सक्रिय गिरोहों का रिकॉर्ड खंगाल रही है.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है. हालांकि कोई नकदी या जेवरात चोरी नहीं हुए हैं, लेकिन तोड़फोड़ से घर को नुकसान पहुंचा है. स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी वारदातों को रोका जा सके.

पढ़ें डूंगरपुर की एक और खबर…

राजस्थान दिवस पर ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ का आयोजन



डूंगरपुर जिले में राजस्थान दिवस के उपलक्ष में जिले में रविवार को ‘रन फॉर विकसित राजस्थान’ का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया. रैली को जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने शहर के लक्ष्मण मैदान से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी मौजूद रहे.

रैली लक्ष्मण मैदान से प्रारंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी. रैली में शामिल प्रतिभागियों ने ‘विकसित राजस्थान’ के संदेश वाले बैनर और स्लोगन के माध्यम से आमजन को राज्य के विकास में सहभागी बनने के लिए प्रेरित किया. विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह के साथ दौड़ में भाग लेते हुए प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का संदेश दिया.

इस अवसर पर जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने कहा कि राजस्थान दिवस प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं, संस्कृति और उपलब्धियों को याद करने का दिन है. साथ ही यह दिन हमें विकसित और समृद्ध राजस्थान के निर्माण के लिए मिलकर कार्य करने की प्रेरणा भी देता है. उन्होंने युवाओं और विद्यार्थियों से समाज और राज्य के विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.

रैली में विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक तथा बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं शामिल हुए. पूरे आयोजन के दौरान उत्साह और उमंग का माहौल देखने को मिला. कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन ने आमजन तक विकसित राजस्थान का संदेश पहुंचाने का प्रयास किया.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-