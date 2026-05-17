/डूंगरपुर में सनसनीखेज वारदात! बाइक सवार बदमाश झपट लिए 2 तोला सोने का मंगलसूत्र

Dungarpur News: डूंगरपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र में बेखौफ बाइक सवार बदमाशों ने रात के अंधेरे में एक महिला को निशाना बनाते हुए चेन स्नेचिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है. बदमाश महिला के गले से करीब 2 तोला सोने का मंगलसूत्र तोड़कर रफूचक्कर हो गए.

मामले के अनुसार, हाउसिंग बोर्ड निवासी मंजुला यादव अपने पति प्रवीण यादव और बच्चों के साथ रात को खाना खाने के बाद वॉक पर निकली थीं. इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सदर थाना सर्किल के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों ने मंजुला यादव को निशाना बनाया.

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बदमाशों ने तेजी से मंजुला के करीब बाइक रोकी और उनके गले पर झपट्टा मारकर करीब 2 तोला वजनी सोने का मंगलसूत्र तोड़ लिया. वारदात इतनी अचानक हुई कि जब तक पीड़िता और उनका परिवार कुछ समझ पाता, तब तक दोनों बदमाश बाइक पर बैठकर तेजी से आंखों से ओझल हो गए. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. वहीं घटना के तुरंत बाद पीड़ित परिवार ने स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी.

सरेराह चेन स्नेचिंग की खबर मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस ने तुरंत मुस्तैदी दिखाते हुए शहर के सभी मुख्य रास्तों और चौराहों पर नाकेबंदी करवा दी है. फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है. शुरुआती जांच में बाइक सवार दोनों बदमाशों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग पाया है.

स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से शहर के आम नागरिकों और खासकर महिलाओं में सुरक्षा को लेकर डर का माहौल बन गया है. लोग देर शाम बाहर निकलने से भी हिचकिचा रहे हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. घटना के बाद इलाके में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है ताकि ऐसी वारदातों पर रोक लगाई जा सके.