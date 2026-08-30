/डूंगरपुर के पिता हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, बेटी बोली- सिर्फ बेटा नहीं, और भी शामिल!

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के गोवाड़ी गांव में पिता की हत्या के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. बेटे कांतिलाल यादव की गिरफ्तारी के बाद मृतक की बेटी कल्पना और यादव समाज के लोगों ने परिवार के अन्य सदस्यों के भी हत्याकांड में शामिल होने का शक जताया है. समाज के प्रतिनिधियों ने सागवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

कर्ज और जमीन विवाद में पिता की हत्या का आरोप

यादव समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार, 27 अगस्त को गोवाड़ी गांव में कांतिलाल यादव ने कर्ज और जमीन विवाद को लेकर अपने पिता गौतमलाल यादव पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था. हमले में गौतमलाल की मौत हो गई. आरोप है कि हत्या के बाद मामले को छिपाने के लिए छत से गिरने की कहानी बनाई गई, ताकि मौत हादसा लगे.

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अंतिम संस्कार के दौरान हुआ शक

गौतमलाल के अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान उनके सिर और शरीर पर गहरे चोट के निशान दिखाई दिए. इन चोटों को देखकर समाज के लोगों को मौत की वजह पर शक हुआ. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने शव को श्मशान से अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पूछताछ में बेटे ने कबूली हत्या

पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक के बेटे कांतिलाल को डिटेन कर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान कांतिलाल ने अपने पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

बेटी और समाज ने जताया दूसरे लोगों पर शक

कांतिलाल की गिरफ्तारी के बाद मृतक की बेटी कल्पना ने मामले में परिवार के अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की है. यादव समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें शक है कि हत्या की घटना में कांतिलाल के अलावा परिवार के कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं. इसी वजह से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है.

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मृतक की बेटी और यादव समाज के प्रतिनिधियों ने सागवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच करे और अगर हत्या में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए. समाज के लोगों ने कहा कि जांच किसी एक आरोपी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.

निष्पक्ष जांच की मांग

फिलहाल इस मामले में कांतिलाल यादव पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं मृतक के परिवार और समाज की ओर से उठाए गए आरोपों के बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है. अब पुलिस की जांच में यह साफ होगा कि गौतमलाल की हत्या में सिर्फ उनका बेटा शामिल था या किसी और की भी इसमें भूमिका थी.