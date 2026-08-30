Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /डूंगरपुर के पिता हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, बेटी बोली- सिर्फ बेटा नहीं, और भी शामिल!

डूंगरपुर के पिता हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, बेटी बोली- सिर्फ बेटा नहीं, और भी शामिल!

Rajasthan News: डूंगरपुर के गोवाड़ी गांव में पिता की हत्या के मामले में बेटे की गिरफ्तारी के बाद नया मोड़ आया है. मृतक की बेटी और यादव समाज ने परिवार के अन्य लोगों पर भी हत्या में शामिल होने का शक जताया. एसडीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 30, 2026, 06:05 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 06:05 PM IST
डूंगरपुर के पिता हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, बेटी बोली- सिर्फ बेटा नहीं, और भी शामिल!
Image Credit: डूंगरपुर के गोवाड़ी गांव में पिता की हत्या के मामले में बेटे की गिरफ्तारी के बाद नया मोड़ आया है.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के गोवाड़ी गांव में पिता की हत्या के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. बेटे कांतिलाल यादव की गिरफ्तारी के बाद मृतक की बेटी कल्पना और यादव समाज के लोगों ने परिवार के अन्य सदस्यों के भी हत्याकांड में शामिल होने का शक जताया है. समाज के प्रतिनिधियों ने सागवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

कर्ज और जमीन विवाद में पिता की हत्या का आरोप
यादव समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार, 27 अगस्त को गोवाड़ी गांव में कांतिलाल यादव ने कर्ज और जमीन विवाद को लेकर अपने पिता गौतमलाल यादव पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था. हमले में गौतमलाल की मौत हो गई. आरोप है कि हत्या के बाद मामले को छिपाने के लिए छत से गिरने की कहानी बनाई गई, ताकि मौत हादसा लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतिम संस्कार के दौरान हुआ शक
गौतमलाल के अंतिम संस्कार की तैयारी के दौरान उनके सिर और शरीर पर गहरे चोट के निशान दिखाई दिए. इन चोटों को देखकर समाज के लोगों को मौत की वजह पर शक हुआ. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने शव को श्मशान से अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पूछताछ में बेटे ने कबूली हत्या
पुलिस ने संदेह के आधार पर मृतक के बेटे कांतिलाल को डिटेन कर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान कांतिलाल ने अपने पिता की हत्या करने की बात कबूल कर ली. इसके बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अब मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

बेटी और समाज ने जताया दूसरे लोगों पर शक
कांतिलाल की गिरफ्तारी के बाद मृतक की बेटी कल्पना ने मामले में परिवार के अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की मांग की है. यादव समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि उन्हें शक है कि हत्या की घटना में कांतिलाल के अलावा परिवार के कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं. इसी वजह से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है.

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
मृतक की बेटी और यादव समाज के प्रतिनिधियों ने सागवाड़ा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच करे और अगर हत्या में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए. समाज के लोगों ने कहा कि जांच किसी एक आरोपी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए.

निष्पक्ष जांच की मांग
फिलहाल इस मामले में कांतिलाल यादव पुलिस की गिरफ्त में है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. वहीं मृतक के परिवार और समाज की ओर से उठाए गए आरोपों के बाद मामले की जांच का दायरा बढ़ने की उम्मीद है. अब पुलिस की जांच में यह साफ होगा कि गौतमलाल की हत्या में सिर्फ उनका बेटा शामिल था या किसी और की भी इसमें भूमिका थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

भरतपुर के उच्चैन में मारपीट का LIVE VIDEO वायरल, घर में घुसकर परिवार पर लाठी-डंडों से हमला, 6 लोग घायल

उदयपुर में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बाइक सवार युवक को घेरकर धारदार हथियारों से किया हमला, डूंगरपुर में इलाज जारी

अलवर में दिनदहाड़े फ्लैट से लाखों के जेवर और नकदी चोरी, CCTV में वारदात कैद

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan news
Dungarpur News
Rajasthan Crime

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डूंगरपुर के पिता हत्याकांड में बड़ा ट्विस्ट, बेटी बोली- सिर्फ बेटा नहीं, और भी शामिल!
2
3
4
5