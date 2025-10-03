Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर में 'दृश्यम' की तरह रची हत्या की साजिश! पत्नी को मारकर तहखाने में छिपाया, 6 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर के सुराता गांव में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को 2 दिन तक दुकान के तहखाने में छिपाया. 2 अक्टूबर को खुद पति ने थाने जाकर खुलासा किया. पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर शव को मोर्चरी में शिफ्ट किया, जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 03, 2025, 08:36 PM IST | Updated: Oct 03, 2025, 08:36 PM IST

Trending Photos

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी
7 Photos
jaipur news

कफ सिरप से बच्चों की मृत्यु के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, राज्य के बाद केंद्र सरकार ने भी जारी की एडवाइजरी

राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद
7 Photos
Rajasthani dhokla

राजस्थानी ढोकला आपने टेस्ट किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद

उदयपुर में झमाझम! शाम ढलते ही बरसात ने मचाया हंगामा
7 Photos
Udaipur Weather

उदयपुर में झमाझम! शाम ढलते ही बरसात ने मचाया हंगामा

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो गांव जहां कोई भी नहीं पीता है शराब!
7 Photos
Rajasthan news

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो गांव जहां कोई भी नहीं पीता है शराब!

डूंगरपुर में 'दृश्यम' की तरह रची हत्या की साजिश! पत्नी को मारकर तहखाने में छिपाया, 6 दिन बाद ऐसे हुआ खुलासा

Dungarpur Crime News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के सुराता गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर शव को घर के पास स्थित दुकान के तहखाने में दफना दिया. आरोपी पति ने 6 दिन तक इस राज को छिपाए रखा, लेकिन बाद में खुद पति ने थाने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी. जिस पर पुलिस ने आरोपी पति को डिटेन किया. वही एसडीएम की मौजूदगी में शव को निकलवाकर मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है. वही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.

27 सितंबर की रात पत्नी की हत्या
पुलिस के अनुसार सुराता गांव निवासी अरविंद रोत ने 27 सितंबर की रात अपनी 30 वर्षीय पत्नी चेतना की हत्या कर दी. घटना को छुपाने के लिए आरोपी ने 29 सितंबर को अपनी दुकान के तहखाने में गड्ढा खोदकर पत्नी का शव दफना दिया. 2 अक्टूबर को आरोपी अरविंद ने चौरासी थाने पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को डिटेन कर लिया और मौके पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए. इधर घटना की जानकारी मिलते ही मृतका का पीहर पक्ष भी मौके पर पहुंच गया.

घटनास्थल पर पुलिस मौजूद
इधर शव दफनाया होने से पुलिस ने एसडीएम को मामले की जानकारी दी. जिस पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे. वही पीहर व ससुराल पक्ष के बीच शव को निकालने को लेकर लंबी वार्ता चली. इधर घंटों तक चली वार्ता के दौरान पुलिस व प्रशासन मूक दर्शक बने रहे. मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी राजकुमार राजोरा सहित 4 थानों का भारी जाब्ता मौके पर तैनात रहा. वही शाम को पीहर व ससुराल पक्ष में बीच वार्ता सफल होने के बाद पीहर पक्ष की मौजूदगी में एसडीएम ने दफनाए गए शव को बाहर निकाला. वही शव को डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है. फिलहाल पुलिस आरोपी पति से पूछताछ कर रही है कि हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news