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ग्राहक बनकर आए, दुकान की रेकी की… फिर उड़ाई डेढ़ किलो चांदी! 2 गिरफ्तार

Rajasthan News: डूंगरपुर के चितरी में ज्वेलरी शॉप से डेढ़ किलो चांदी के जेवर और 5 हजार रुपए चोरी का खुलासा हुआ है. पुलिस ने ग्राहक बनकर रेकी करने वाले बांसवाड़ा के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में दोनों ने चोरी कबूल की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 27, 2026, 04:41 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 04:41 PM IST
ग्राहक बनकर आए, दुकान की रेकी की… फिर उड़ाई डेढ़ किलो चांदी! 2 गिरफ्तार
Image Credit: डूंगरपुर में चोरी के 2 आरोपी पुलिस ने किए गिरफ्तार.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चितरी कस्बे में ज्वेलरी शॉप से हुई लाखों रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. चितरी थाना पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पहले ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचते थे और मौका देखकर रेकी करते थे. इसके बाद मौका मिलते ही चोरी की वारदात को अंजाम देते थे. इस मामले में करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवर और 5 हजार रुपये चोरी हुए थे. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चोरी का सामान बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है.

ग्राहक बनकर ज्वेलरी शॉप में पहुंचे थे चोर
पुलिस के अनुसार चोरी की वारदात 22 अगस्त को हुई. चितरी निवासी तुलसीलाल सोनी ने पुलिस को रिपोर्ट दी थी. उन्होंने बताया कि सुबह करीब 8:30 बजे दुकान खोली थी. करीब 9 बजे गांव के ज्वेलरी कारोबारी दीपेश जैन दुकान पर आए और सफाई के लिए चांदी के कुछ जेवर देकर गए. इनमें पांच हाकरी और एक हाड़ी यानी हासली थी. इन जेवरों का वजन करीब डेढ़ किलो था. दुकानदार ने सभी जेवर एक थैली में रखकर चांदी के सामान वाले कबाट में रख दिए.

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कान की लौंग पूछी और फिर निकल गया
दुकानदार के मुताबिक करीब 10 बजे एक युवक ग्राहक बनकर दुकान पर आया. उसने कान में पहनने वाली सोने की लौंग दिखाने को कहा. दुकानदार ने उसे लौंग दिखाई. कुछ देर बाद वह युवक वहां से चला गया. उस समय तक दुकानदार को किसी तरह का शक नहीं हुआ. इसके बाद रोज की तरह दुकान का काम चलता रहा.

दोपहर में कबाट देखा तो उड़ गए होश
करीब 12:30 बजे दुकानदार दोबारा दुकान पर काम करने पहुंचा. कबाट देखने पर उसे चांदी के जेवर नजर नहीं आए. जांच करने पर पता चला कि करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवर गायब थे. इसके साथ ही दुकान के गल्ले में रखे 5 हजार रुपये भी नहीं मिले. दुकानदार ने आसपास काफी तलाश की और पड़ोसियों से भी पूछताछ की, लेकिन चोरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली.

पुलिस ने ग्राहक बनकर आए युवकों को पकड़ा
रिपोर्ट मिलने के बाद चितरी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने दुकान पर सुबह के समय ग्राहक बनकर आए युवकों पर भी नजर रखी. जांच के दौरान गोविंद पुत्र नारायण हाड़ा मीणा और अशोक पुत्र लाबु डामोर मीणा को डिटेन किया गया. दोनों आरोपी मोरडी निचली थाना घाटोल, जिला बांसवाड़ा के रहने वाले बताए गए हैं.

पूछताछ में कबूली चोरी की वारदात
पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू की. गहन पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने ज्वेलरी शॉप में चोरी करने की बात स्वीकार कर ली. पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचते थे. दुकान और वहां रखे सामान को देखने के बाद मौका तलाशते थे. मौका मिलने पर चोरी कर वहां से निकल जाते थे. इस मामले में भी इसी तरीके से वारदात करने की बात सामने आई है.

डेढ़ किलो चांदी और नकदी की तलाश
पुलिस अब दोनों आरोपियों से चोरी किए गए जेवर और नकदी के बारे में पूछताछ कर रही है. पुलिस का प्रयास है कि चोरी किए गए करीब डेढ़ किलो चांदी के जेवर बरामद किए जा सकें. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि दोनों आरोपी पहले भी इस तरह की वारदात में शामिल रहे हैं या नहीं. पुलिस उनके पुराने रिकॉर्ड और अन्य संभावित मामलों की भी जानकारी जुटा रही है.

रेकी कर चोरी करने का तरीका
इस घटना से साफ है कि आरोपी सीधे चोरी करने के बजाय पहले दुकान की गतिविधियों पर नजर रखते थे. ग्राहक बनकर दुकान में जाना और फिर मौका देखकर वारदात करना उनकी रणनीति का हिस्सा था. ऐसे मामलों में दुकानदारों के लिए भी सतर्क रहना जरूरी है. खासकर जब कोई अनजान व्यक्ति बार-बार दुकान पर आए या सामान देखने के बहाने काफी देर तक मौजूद रहे तो उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए. फिलहाल चितरी थाना पुलिस गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और चोरी के पूरे सामान की बरामदगी का इंतजार है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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