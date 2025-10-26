Zee Rajasthan
राजस्थान में गैंगस्टर का कहर! लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमते हुए 3 गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर में 21 अक्टूबर को हुए चाकू से हत्या के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार और 2 नाबालिगों को डिटेन किया. आरोपी लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे और सोशल मीडिया पर डराने वाले वीडियो पोस्ट करते थे.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Oct 26, 2025, 04:47 PM IST | Updated: Oct 26, 2025, 04:47 PM IST

राजस्थान में गैंगस्टर का कहर! लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमते हुए 3 गिरफ्तार

Dungarpur Crime News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सदर थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, 2 नाबालिगों को डिटेन किया गया है. आरोपियों ने लूटपाट के लिए युवक की चाकू से हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए लड़कियों के कपड़े पहनकर घूमना शुरू कर दिया था. आरोपियों ने राइडर, रफ्तार, शूटर और अपराधी जैसी गैंग के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर डराने वाले वीडियो भी पोस्ट किए. तीनों आरोपियों के खिलाफ डूंगरपुर और उदयपुर के थानों में कुल 4 मामले दर्ज हैं.

21 अक्टूबर की शाम हुई थी घटना
एसपी मनीष कुमार ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में 21 अक्टूबर की शाम को यह वारदात हुई. कृष्णलाल रोत ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनका बेटा राजेंद्र रोत अहमदाबाद में जोमोटो में काम करता है. दिवाली मनाने के लिए वह अपने चचेरे भाई कौशिक रोत के साथ खेरवाड़ा मोतली मोड़ पर उतरे थे. घर जाने के लिए देर शाम तक वाहन न मिलने के कारण दोनों पैदल अपनी बुआ के घर देवल फेरा की ओर जा रहे थे.

चाकू के हमले के कारण हुई पीड़ित की मौत
इसी दौरान बस स्टैंड से कुछ दूरी पर देवल स्कूल के पास 3 बाइक पर सवार 7 बदमाश आए. बदमाशों ने राजेंद्र और कौशिक पर हमला किया. राजेंद्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला हुआ, जिससे उसकी मौत हो गई.

आरोपियों ने कबूला
वारदात के बाद सदर थाना प्रभारी सुबोध जांगिड़ और उनकी टीम ने आरोपियों की तलाश शुरू की. छानबीन के दौरान मुखबिर तंत्र और लोगों से सुराग मिलने पर दिनेश पुत्र मुकेश कलासुआ, पीयूष पुत्र चुन्नीलाल डामोर और प्रेमप्रकाश उर्फ प्रेमा पुत्र बाबूलाल डामोर को डिटेन किया गया. पूछताछ में आरोपियों ने लूटपाट और चाकू से हमले की वारदात कबूल की.

क्या बोले पुलिस अधिकारी
पुलिस ने बताया कि आरोपी वारदात के बाद लड़कियों के कपड़े पहनकर घूम रहे थे. उनकी पहचान कर तीनों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, लाठी और चाकू बरामद किए गए. मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. तीनों आरोपियों ने 007 शूटर, राइडर, अपराधी और रफ्तार गैंग जैसे सोशल मीडिया अकाउंट बनाए थे. इन पर डराने वाले वीडियो पोस्ट किए जाते थे. गैंग के लोग राहगीरों को रोककर डराते और लूटपाट की वारदातें करते थे. आरोपियों के खिलाफ खेरवाड़ा, बागपुरा और सदर थाने में कुल 4 मामले दर्ज हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

