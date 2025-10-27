भाई बना भाई का कातिल! डूंगरपुर में पारिवारिक रंजिश ने ली जान, झाड़ियों में मिला खून से लथपथ शव

Dungarpur Crime News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की चौरासी थाना पुलिस ने बेडसा गांव में सडक किनारे झाड़ियो में एक युवक का शव मिलने के मामले का आज खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में मृतक के सगे भाई व उसके दो साथियो को गिरफ्तार किया है. पारिवारिक विवाद व पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

क्या बोले थानाधिकारी?

डूंगरपुर जिले के चौरासी थानाधिकारी रामेश कुमार ने बताया की 19 अक्टूबर को बेडसा गांव में सडक किनारे बेडसा फला उमरिया निवासी कल्पेश ननोमा का शव लहुलुहान हालत में मिला था. मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. जांच के दौरान सामने आया की 18 अक्टूबर को मृतक कल्पेश व उसके भाई रणछोड़ ननोमा व उसके साथी मुकेश व हरीश ने शराब से ठेके से शराब खरीदी थी. जिसके बाद पुलिस ने मृतक कल्पेश के भाई रणछोड़ उसके साथी हरीश व मुकेश को डिटेन करते हुए पूछताछ की.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया

पूछताछ में तीनो ने बताया कि उन्होंने कल्पेश के साथ शराब के ठेके से शराब खरीदकर शराब पी थी. वही इस दौरान शराब पीने पिलाने को लेकर झगडा हुआ था. वही रणछोड़ की उसके भाई कल्पेश से पहले से ही पारिवारिक विवाद चल रहा था इसके साथ ही हरीश की भी कल्पेश से पुरानी रंजिश थी. झगडे के बाद तीनो ने कल्पेश को जान से मारने का प्लान बनाया और घर जा रहे कल्पेश को रास्ते में रोककर उसके साथ जमकर मारपीट की ओर उसके सर पर लोहे की रोड से भी हमला किया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई. वही तीनो ने उसके शव को सडक किनारे झाड़ियो में फेक दिया था. पुलिस ने तीनो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वही तीनो आरोपियो से पुलिस पूछताछ कर रही है.

