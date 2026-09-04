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लूट के बाद महिलाओं का वेश! जंगल-पहाड़ियों में छिपे थे 5 बदमाश, पुलिस ने ऐसे दबोचा

Rajasthan News: डूंगरपुर में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है. पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो वारदात के बाद महिलाओं के वेश में जंगल में छिपे थे. पुलिस ने दो बिना नंबर की पावर बाइक भी जब्त की हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Sep 04, 2026, 08:47 PM IST | Updated:Sep 04, 2026, 08:47 PM IST
लूट के बाद महिलाओं का वेश! जंगल-पहाड़ियों में छिपे थे 5 बदमाश, पुलिस ने ऐसे दबोचा
Image Credit: डूंगरपुर में राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर जिले की चौरासी थाना पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर जंगल और पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की वारदात में इस्तेमाल की गई दो बिना नंबर की पावर बाइक भी जब्त की हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और दूसरी वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

बाइक सवारों को रोककर की थी लूट
चौरासी थाना सीआई रतनलाल जटिया के अनुसार 30 अगस्त 2026 की रात करीब 2:30 बजे कृष्णा मीणा अपने साथी मानशंकर और अमिशा के साथ बाइक से डूंगरपुर से सीमलवाड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गोरदा घाटा के पास पीछे से एक पावर बाइक पर आए बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक करके रुकवा लिया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और 5 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी।

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पुलिस ने बनाई विशेष टीम
राहगीरों से हुई लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए चौरासी थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। थानाधिकारी रतनलाल जटिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने मुखबिरों से मिली जानकारी के साथ तकनीकी साक्ष्यों की मदद से संदिग्धों का पता लगाने का काम शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को लाडसौर गांव के कुछ युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि कुछ युवक महिलाओं के वेश में जंगलों में छिपे हुए हैं।

जंगल में अलग-अलग जगह छिपे मिले आरोपी
सूचना मिलने के बाद चौरासी थाना पुलिस ने लाडसौर के जंगलों में दबिश दी। पुलिस टीम ने अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान लाडसौर निवासी शैलेष पिता सुरेश ननोमा, विजय पिता कांतिलाल ननोमा, राहुल पिता गटूलाल ननोमा, डूंगर पिता खेमजी बरंडा और ताराचंद पिता देवीलाल ननोमा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लिया।

शराब और मौज-शौक के लिए की थी लूट
पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शराब पीने और मौज-शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद पहचान छिपाने और पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर जंगल और पहाड़ी इलाकों में छिप रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने इससे पहले भी ऐसी कोई वारदात की थी या नहीं।

दो बिना नंबर की पावर बाइक जब्त
पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई दो बिना नंबर की पावर बाइक भी बरामद कर ली हैं। पुलिस का कहना है कि इन दोनों बाइकों का इस्तेमाल लूट के दौरान किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और क्या उन्होंने डूंगरपुर या आसपास के इलाकों में राहगीरों के साथ पहले भी लूटपाट की है।

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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