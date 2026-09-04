/लूट के बाद महिलाओं का वेश! जंगल-पहाड़ियों में छिपे थे 5 बदमाश, पुलिस ने ऐसे दबोचा

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर जिले की चौरासी थाना पुलिस ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर जंगल और पहाड़ी इलाकों में छिपे हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट की वारदात में इस्तेमाल की गई दो बिना नंबर की पावर बाइक भी जब्त की हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और दूसरी वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

बाइक सवारों को रोककर की थी लूट

चौरासी थाना सीआई रतनलाल जटिया के अनुसार 30 अगस्त 2026 की रात करीब 2:30 बजे कृष्णा मीणा अपने साथी मानशंकर और अमिशा के साथ बाइक से डूंगरपुर से सीमलवाड़ा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान गोरदा घाटा के पास पीछे से एक पावर बाइक पर आए बदमाशों ने उन्हें ओवरटेक करके रुकवा लिया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और 5 हजार रुपये नकद और दो मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी।

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने बनाई विशेष टीम

राहगीरों से हुई लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए चौरासी थाना पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। थानाधिकारी रतनलाल जटिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने मुखबिरों से मिली जानकारी के साथ तकनीकी साक्ष्यों की मदद से संदिग्धों का पता लगाने का काम शुरू किया। जांच के दौरान पुलिस को लाडसौर गांव के कुछ युवकों की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि कुछ युवक महिलाओं के वेश में जंगलों में छिपे हुए हैं।

जंगल में अलग-अलग जगह छिपे मिले आरोपी

सूचना मिलने के बाद चौरासी थाना पुलिस ने लाडसौर के जंगलों में दबिश दी। पुलिस टीम ने अलग-अलग ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों की पहचान लाडसौर निवासी शैलेष पिता सुरेश ननोमा, विजय पिता कांतिलाल ननोमा, राहुल पिता गटूलाल ननोमा, डूंगर पिता खेमजी बरंडा और ताराचंद पिता देवीलाल ननोमा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने पांचों को गिरफ्तार कर लिया।

शराब और मौज-शौक के लिए की थी लूट

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने शराब पीने और मौज-शौक पूरा करने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार आरोपी वारदात के बाद पहचान छिपाने और पुलिस से बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर जंगल और पहाड़ी इलाकों में छिप रहे थे। इस खुलासे के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने इससे पहले भी ऐसी कोई वारदात की थी या नहीं।

दो बिना नंबर की पावर बाइक जब्त

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई दो बिना नंबर की पावर बाइक भी बरामद कर ली हैं। पुलिस का कहना है कि इन दोनों बाइकों का इस्तेमाल लूट के दौरान किया गया था। फिलहाल पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। जांच में यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि गिरोह में और कितने लोग शामिल हैं और क्या उन्होंने डूंगरपुर या आसपास के इलाकों में राहगीरों के साथ पहले भी लूटपाट की है।