सेनेटरी पेड के डिब्बों में छिपाई शराब! राजस्थान–गुजरात बॉर्डर पर पुलिस का बड़ा खुलासा

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान–गुजरात रतनपुर बॉर्डर पर सेनेटरी पेड की आड़ में ले जाई जा रही अवैध शराब का कंटेनर पकड़ा. गुप्त केबिन से 5.25 लाख रुपये की कीमत के 50 कार्टन शराब के बरामद हुए हैं.
Dungarpur Crime News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की बिछीवाडा थाना पुलिस को ऑपरेशन स्वच्छता के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर नाकेबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए शराब से भरे एक कंटेनर को जब्त किया है. पुलिस ने कंटेनर से शराब के 50 कार्टन बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. जब्त शराब की कीमत करीब 5 लाख 25 हजार रुपए है. सेनेटरी पेड की आड़ में शराब तस्करी की जा रही थी. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है.
मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाया जा रहा है ऑपरेशन
डूंगरपुर जिले के बिछीवाडा थाने के सीआई कैलाश सोनी ने बताया कि पुलिस की ओर से मादक पदार्थो की अवैध तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता चलाया जा रहा है. इसी के तहत मुखबिर से राजस्थान-गुजरात के रतनपुर बोर्डर होकर शराब तस्करी की सुचना मिली थी. सूचना पर रतनपुर बोर्डर पर नाकेबंदी की गई.
सूचना मिलने के बाद की गई नाकेबंदी
नाकेबंदी के दौरान हरियाणा नम्बर एक कंटेनर को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई. कंटेनर में सेनेटरी पेड के कार्टन भरे हुए थे. लेकिन मुखबिर की सुचना विश्वसनीय होने पर पुलिस ने कंटेनर की सघन जांच की तो चालक सीट के उपर एक गुप्त केबिन बना हुआ था. केबिन में शराब के कार्टन भरे हुए थे. पुलिस ने आबकारी अधिनियम में यूपी निवासी चालक राजकुमार हरिजन को गिरफ्तार किया. वही कंटेनर से अवैध शराब के 50 कार्टन बरामद किये. सीआई कैलाश सोनी ने बताया कि जब्त शराब की कीमत करीब 5 लाख 25 हजार रुपए है. पुलिस आरोपी कंटेनर चालक से पूछताछ कर रही है.
