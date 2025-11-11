माइनिंग विभाग की स्टेट विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग खनिजों से भरे 14 डंपर और ट्रेलर डिटेन

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की गुजरात रतनपुर सीमा पर माइनिंग विभाग की स्टेट विजिलेंस की टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विजिलेंस टीमों ने अलग अलग मिनरल्स से भरे 14 डंपर और ट्रेलर डिटेन किए है. कारवाई के बाद से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है. वही विजिलेंस की टीम रोयल्टी चोरी, अवैध खनन सहित अन्य बिन्दुओ की जांच कर रही है.

14 ट्रेलर और डंपर किए गए डिटेन

स्टेट विजिलेंस की फ्लाइंग संख्या 3 की रतनपुर सीमा पर गुजरात ले जाए जाने वाले अलग अलग खनिजों को लेकर लंबे समय से निगरानी चल रही थी. निगरानी में बड़े स्तर पर अवैध खनन से निकाले गए खनिजों की तस्करी सहित रॉयल्टी चोरी, ओवरलोड और ई _वे बिल की आड़ में रॉयल्टी चोरी के मामले सामने आ रहे थे. इस पर फ्लाइंग ने रविवार रात से मंगलवार दोपहर तक 14 ट्रेलर और डंपर डिटेन कर लिए. अचानक हुई कारवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है.

कई तरह के खनिज किए गए जप्त

विभाग की टीमें अब जप्त किए गए क्वार्ट्ज, मार्बल, क्रेशर गिट्टी, फेल्सपार, मैंगनीज जैसे खनिजों के माइनिंग से लेकर रॉयल्टी चुकाएं जाने तक की संपूर्ण गतिविधियों की जांच कर रही है. कार्रवाई को लेकर हालांकि विभाग के विजिलेंस विभाग के ADM एसपी शर्मा का यही कहना है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. इधर डिटेन किए गए वाहनों के चालकों का कहना है कि फ्लाइंग की टीम के सदस्य कारवाई किए जाने के कारणों को लेकर कुछ भी नहीं बता रहे है उन्हें तीन से चार दिनों से बैठाकर रखा हुआ है. जबकि उनके पास सभी तरह के दस्तावेज मौजूद है.

