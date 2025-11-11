Zee Rajasthan
माइनिंग विभाग की स्टेट विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग खनिजों से भरे 14 डंपर और ट्रेलर डिटेन

Rajasthan News: डूंगरपुर-गुजरात सीमा पर माइनिंग विभाग की स्टेट विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 डंपर-ट्रेलर जब्त किए. ये वाहन अवैध खनन और रॉयल्टी चोरी में संलिप्त पाए गए. अचानक हुई कार्रवाई से खनन माफिया में हड़कंप है. टीम अब खनिजों की पूरी जांच कर रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 11, 2025, 07:09 PM IST | Updated: Nov 11, 2025, 07:09 PM IST

माइनिंग विभाग की स्टेट विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, अलग-अलग खनिजों से भरे 14 डंपर और ट्रेलर डिटेन

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की गुजरात रतनपुर सीमा पर माइनिंग विभाग की स्टेट विजिलेंस की टीमों ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. विजिलेंस टीमों ने अलग अलग मिनरल्स से भरे 14 डंपर और ट्रेलर डिटेन किए है. कारवाई के बाद से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है. वही विजिलेंस की टीम रोयल्टी चोरी, अवैध खनन सहित अन्य बिन्दुओ की जांच कर रही है.

14 ट्रेलर और डंपर किए गए डिटेन
स्टेट विजिलेंस की फ्लाइंग संख्या 3 की रतनपुर सीमा पर गुजरात ले जाए जाने वाले अलग अलग खनिजों को लेकर लंबे समय से निगरानी चल रही थी. निगरानी में बड़े स्तर पर अवैध खनन से निकाले गए खनिजों की तस्करी सहित रॉयल्टी चोरी, ओवरलोड और ई _वे बिल की आड़ में रॉयल्टी चोरी के मामले सामने आ रहे थे. इस पर फ्लाइंग ने रविवार रात से मंगलवार दोपहर तक 14 ट्रेलर और डंपर डिटेन कर लिए. अचानक हुई कारवाई से खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है.

कई तरह के खनिज किए गए जप्त
विभाग की टीमें अब जप्त किए गए क्वार्ट्ज, मार्बल, क्रेशर गिट्टी, फेल्सपार, मैंगनीज जैसे खनिजों के माइनिंग से लेकर रॉयल्टी चुकाएं जाने तक की संपूर्ण गतिविधियों की जांच कर रही है. कार्रवाई को लेकर हालांकि विभाग के विजिलेंस विभाग के ADM एसपी शर्मा का यही कहना है कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. इधर डिटेन किए गए वाहनों के चालकों का कहना है कि फ्लाइंग की टीम के सदस्य कारवाई किए जाने के कारणों को लेकर कुछ भी नहीं बता रहे है उन्हें तीन से चार दिनों से बैठाकर रखा हुआ है. जबकि उनके पास सभी तरह के दस्तावेज मौजूद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी.

