/पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर की पुलिस लाइन में ही चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन के एक सरकारी क्वार्टर को बदमाशों ने निशाना बनाया और करीब 24 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण के साथ 3.25 लाख रुपये नकद चोरी कर लिए. जिस जगह आम लोगों का पहुंचना भी आसान नहीं है, वहां चोरों ने पुलिस कांस्टेबल के सूने क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

कांस्टेबल की ड्यूटी, परिवार गया कार्यक्रम में

आसपुर थाने में तैनात कांस्टेबल विनोद बरंडा डूंगरपुर पुलिस लाइन के बी ब्लॉक में परिवार के साथ सरकारी क्वार्टर में रहते हैं. विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के चलते विनोद की ड्यूटी आसपुर में लगी थी. वहीं उनकी पत्नी हेमलता दोपहर करीब 12.30 बजे डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में चली गई थीं. करीब 2 बजे दोनों बच्चे और भतीजी भी कार्यक्रम में चले गए. इसी दौरान क्वार्टर सूना हो गया.

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कुंडी तोड़कर घर में घुसे चोर

परिवार के घर से बाहर जाते ही बदमाशों ने क्वार्टर को निशाना बना लिया. चोरों ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और अंदर घुस गए. इसके बाद उन्होंने पूरे कमरे और सामान को खंगाल डाला. बदमाश घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए. उन्होंने करीब 10 तोला सोने और 3.50 किलो चांदी के जेवरात के साथ 3.25 लाख रुपये नकद चुरा लिए.

शाम को घर लौटे तो खुला चोरी का राज

शाम करीब 4.30 बजे कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे वापस क्वार्टर पहुंचे. वहां पहुंचते ही दरवाजे की टूटी कुंडी और खुला हुआ दरवाजा देखकर उनके होश उड़ गए. अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और घर में रखे जेवर और नकदी गायब थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

पुलिस लाइन में रहते हैं 100 से ज्यादा परिवार

जिस क्वार्टर में चोरी हुई, उसके आसपास भी पुलिसकर्मियों के कई सरकारी आवास हैं. यह क्वार्टर बी ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर है. इसके नीचे ग्राउंड और पहली मंजिल पर भी पुलिसकर्मियों के परिवार रहते हैं. इसके अलावा आसपास ए और सी ब्लॉक समेत कई अन्य क्वार्टर भी बने हुए हैं. पुलिस लाइन में 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

पुलिस लाइन को शहर की सुरक्षित जगहों में माना जाता है. यहां पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के आवास होने के बावजूद चोरों का अंदर घुसकर लाखों रुपये की चोरी करना कई सवाल खड़े कर रहा है. स्थानीय स्तर पर पुलिस लाइन की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बदमाश किस रास्ते से अंदर आए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ ही चोरी से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है. लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी होने के कारण पुलिस बदमाशों तक पहुंचने के लिए संभावित सुराग तलाश रही है. पुलिस लाइन जैसे सुरक्षित परिसर में हुई इस वारदात के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है.