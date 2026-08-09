Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

Rajasthan News: डूंगरपुर पुलिस लाइन में चोरों ने पुलिस कांस्टेबल के सूने क्वार्टर को निशाना बनाया. बदमाश करीब 24 लाख के सोने-चांदी के जेवर और 3.25 लाख रुपये नकद चोरी कर फरार हो गए. वारदात से पुलिस सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 09, 2026, 10:15 PM IST | Updated:Aug 09, 2026, 10:15 PM IST
पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम
Image Credit: डूंगरपुर पुलिस लाइन में चोरों ने पुलिस कांस्टेबल के क्वार्टर से 24 लाख के जेवर और 3.25 लाख रुपये नकद चोरी किए.

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर की पुलिस लाइन में ही चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित पुलिस लाइन के एक सरकारी क्वार्टर को बदमाशों ने निशाना बनाया और करीब 24 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण के साथ 3.25 लाख रुपये नकद चोरी कर लिए. जिस जगह आम लोगों का पहुंचना भी आसान नहीं है, वहां चोरों ने पुलिस कांस्टेबल के सूने क्वार्टर का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम दिया. घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

कांस्टेबल की ड्यूटी, परिवार गया कार्यक्रम में
आसपुर थाने में तैनात कांस्टेबल विनोद बरंडा डूंगरपुर पुलिस लाइन के बी ब्लॉक में परिवार के साथ सरकारी क्वार्टर में रहते हैं. विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम के चलते विनोद की ड्यूटी आसपुर में लगी थी. वहीं उनकी पत्नी हेमलता दोपहर करीब 12.30 बजे डूंगरपुर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम में चली गई थीं. करीब 2 बजे दोनों बच्चे और भतीजी भी कार्यक्रम में चले गए. इसी दौरान क्वार्टर सूना हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

कुंडी तोड़कर घर में घुसे चोर
परिवार के घर से बाहर जाते ही बदमाशों ने क्वार्टर को निशाना बना लिया. चोरों ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी और अंदर घुस गए. इसके बाद उन्होंने पूरे कमरे और सामान को खंगाल डाला. बदमाश घर में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए. उन्होंने करीब 10 तोला सोने और 3.50 किलो चांदी के जेवरात के साथ 3.25 लाख रुपये नकद चुरा लिए.

शाम को घर लौटे तो खुला चोरी का राज
शाम करीब 4.30 बजे कांस्टेबल की पत्नी और बच्चे वापस क्वार्टर पहुंचे. वहां पहुंचते ही दरवाजे की टूटी कुंडी और खुला हुआ दरवाजा देखकर उनके होश उड़ गए. अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और घर में रखे जेवर और नकदी गायब थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया.

पुलिस लाइन में रहते हैं 100 से ज्यादा परिवार
जिस क्वार्टर में चोरी हुई, उसके आसपास भी पुलिसकर्मियों के कई सरकारी आवास हैं. यह क्वार्टर बी ब्लॉक की दूसरी मंजिल पर है. इसके नीचे ग्राउंड और पहली मंजिल पर भी पुलिसकर्मियों के परिवार रहते हैं. इसके अलावा आसपास ए और सी ब्लॉक समेत कई अन्य क्वार्टर भी बने हुए हैं. पुलिस लाइन में 100 से ज्यादा परिवार रहते हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
पुलिस लाइन को शहर की सुरक्षित जगहों में माना जाता है. यहां पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के आवास होने के बावजूद चोरों का अंदर घुसकर लाखों रुपये की चोरी करना कई सवाल खड़े कर रहा है. स्थानीय स्तर पर पुलिस लाइन की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बदमाश किस रास्ते से अंदर आए और वारदात के बाद किस दिशा में फरार हुए.

जांच में जुटी पुलिस
घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के लोगों से जानकारी जुटाने के साथ ही चोरी से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर रही है. लाखों रुपये के जेवर और नकदी चोरी होने के कारण पुलिस बदमाशों तक पहुंचने के लिए संभावित सुराग तलाश रही है. पुलिस लाइन जैसे सुरक्षित परिसर में हुई इस वारदात के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

जमीन के टुकड़े के लिए खून-खराबा! जैसलमेर में आमने-सामने आए दो गुट, चाकूबाजी से मचा हड़कंप

ट्रेंडिंग न्यूज़

कौन हैं राजस्थान के अभिषेक मीणा? जिन्होंने कम उम्र में पास किया UPSC, IIT से IAS बनने तक ऐसी है अभिषेक मीणा की कहानी

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

राजस्थान के इन जिलों में आज होगी झमाझम बारिश! IMD ने जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

रविंद्र सिंह भाटी का सरकार पर हमला, बोले- एक साल बाद भी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट क्यों नहीं बना?

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

जयपुर में आज निकलेगी तिरंगा यात्रा, कई रास्ते बंद और डायवर्ट, घर से निकलने से पहले पढ़ें ट्रैफिक प्लान

Jaipur Weather : 2 घंटे की बारिश में डूबा SMS अस्पताल, मरीजों और परिजनों की बढ़ी परेशानी

जमीन के टुकड़े के लिए खून-खराबा! जैसलमेर में आमने-सामने आए दो गुट, चाकूबाजी से मचा हड़कंप

राजस्थान निकाय-पंचायत चुनाव में तीसरे मोर्चे की एंट्री, क्या BJP-कांग्रेस का बिगड़ेगा गणित?

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

फर्जी IAS बनकर नाबालिग छात्राओं को फंसाता था आरोपी! नौकरी और नंबर बढ़ाने का लालच देकर करता था गंदा खेल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा अपडेट, कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, जानें अपने जिले का हाल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

किचन में गैस लीक होते ही बजेगा अलार्म, 25 सेकेंड में खुद बंद होगी सप्लाई!

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

9 साल के बच्चे को 50 मीटर दूर तक घसीट ले गई टक्कर! नीमकाथाना में हादसे से मचा हड़कंप

जयपुर के 31 सरकारी स्कूलों के बच्चों को आज मिलेगी 'सपनों की उड़ान', पहली बार करेंगे हवाई सफर

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

जयपुर हेवली में मिले खजाने का मामला, 5 आरोपी गिरफ्तार, पौने दो करोड़ रुपये की चांदी बरामद

12 घंटे तक मिट्टी में दबी रही जिंदगी, रेस्क्यू के बाद भी नहीं बचा सिकंदर, दर्दनाक मौत

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

वीडियो कॉल कांड से अजमेर सेंट्रल जेल में हड़कंप, जेलर निलंबित, बंदी भरतपुर शिफ्ट

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

बीकानेर-जैसलमेर में लगेंगी 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं, भूमि आवंटन को कैबिनेट की मंजूरी

दर्दनाक हादसे से दहला बाड़मेर, दो बाइक की आमने-सामने भिड़ंत में 3 की मौत, मौत का मंजर देख कांप गए लोग

“नकटे बूंचे सबसे ऊंचे”... हाड़ौती कहावत में मदन दिलावर ने डोटासरा पर साधा निशाना, बोले- महेश जोशी के पास वाली बैरक खाली है

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

बस हादसे में जिंदगी की जंग हार गई लक्षिता, दर्द से तड़प रही छात्रा ने सुबह तोड़ दिया दम

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan crime
Rajasthan News
Dungarpur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम
2
3
4
5