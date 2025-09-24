Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

DSP ऑफिस से 100 मीटर दूर चोरों ने मारा डाका, डूंगरपुर में दिन-दहाड़े चोरी से पुलिस पर उठे सवाल!

Rajasthan News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे में सरकारी शिक्षिका सपना जोशी के सूने घर में चोरी हुई. चोर 2 तोले सोने की चेन, अंगूठियां, झुमकी, 10 चांदी के पायजब और 20 हजार नकद ले गए. वारदात पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय से मात्र 100 मीटर दूर हुई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Sep 24, 2025, 06:45 PM IST | Updated: Sep 24, 2025, 06:45 PM IST

Trending Photos

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी
5 Photos
Rajasthan famous Food

खुशबू से लेकर स्वाद तक… राजस्थानी मूंग दाल हलवा दिल जीत लेगा, नोट कर लें ये रेसिपी

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान के 4 जिलों में बारिश का अलर्ट, पढ़ें आपके जिले के मौसम का हाल

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद
6 Photos
sanchore news

सांचौर में जलभराव का कहर! डूबे स्कूलों तक पहुंचने के रास्ते... बच्चे घरों में कैद

आयुर्वेद में मिला मोटापे का इलाज, चंद दिनों में वजन हो जाएगा कम!
6 Photos
jaipur news

आयुर्वेद में मिला मोटापे का इलाज, चंद दिनों में वजन हो जाएगा कम!

DSP ऑफिस से 100 मीटर दूर चोरों ने मारा डाका, डूंगरपुर में दिन-दहाड़े चोरी से पुलिस पर उठे सवाल!

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के आसपुर कस्बे में चोरो ने एक सरकारी शिक्षिका के सूने मकान को अपना निशाना बनाया है. चोर मकान से लाखो रुपए के सोने-चांदी के आभूषण व 20 हजार रुपए की नगदी चुराकर ले गए है. चोरी की वारदात आसपुर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय से महज 100 मीटर दूरी पर हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

सरकारी शिक्षिका के पद पर कार्यरत है पीड़िता
पीड़ित शिक्षका सपना जोशी ने बताया कि वह एक सरकारी शिक्षिका है और सलुम्बर जिले में पदस्थापित है. आज सुबह करीब 7 बजे वह घर लॉक करके स्कूल के लिए रवाना हुई थी. सुबह 10.30 बजे शिक्षिका का लड़का मानस उदयपुर से अपने घर पहुंचा तो घर के ताले टूटे हुए दिखे. वही घर के अन्दर सामान बिखरा पड़ा था. जिस पर मानस ने घर में चोरी की जानकारी अपनी मम्मी शिक्षिका सपना जोशी को दी. जिस पर सपना जोशी स्कूल से घर पहुंची.

क्या-क्या हुआ चोरी?
सपना जोशी ने बताया की चोर घर से 2 तोले सोने की चेन, चार सोने की अंगूठी, एक सोने की झुमकी और 10 चांदी के पायजब के साथ चोर 20 हजार की नगदी चुराकर ले गए. इधर सुचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची ओर घटना की जानकारी ली. वही पीड़ित शिक्षिका की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इधर अगस्त माह में भी चोरो ने एक अन्य शिक्षिका के घर में भी चोरी की थी जिसका भी पुलिस अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है. जिससे क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरियों की वारदातों से आमजन में रोष व्याप्त है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news